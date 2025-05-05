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Облправительство Власть и политика

Подготовку к 9 Мая, капремонт школ, вывоз мусора обсудили на оперативном совещании в областном правительстве

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Основные вопросы повестки участники по традиции рассмотрели в открытом режиме — это подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, капитальный ремонт образовательных учреждений, организация вывоза ТКО.

Фото: Иван Макеев

"Самое главное — забота о наших ветеранах", — подчеркнул глава региона, начиная совещание.
О подготовке к праздничным мероприятиям 9 мая доложил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. "Протокольные поручения президента России Владимира Владимировича Путина, обозначенные на заседании Российского организационного комитета "Победа", в нашем регионе исполнены", — сообщил он. К примеру, 126 участников Великой Отечественной и последнего военного призыва стали почетными гражданами 19 муниципалитетов, получили соответствующие выплаты в размере 50 тысяч рублей. Также реготделением Российского военно-исторического общества вместе с министерством по региональной безопасности, муниципалитетами и волонтерам Победы проведена большая работа по инвентаризации мемориальных сооружений в регионе — всего их насчитывается 1272. Как отметил Александр Фетисов, в надлежащее состояние приведены почти все, ряд проблемных объектов остаются в работе.

Что касается мероприятий, то уже состоялись акции "Сад памяти", "Диктант Победы". Сегодня стартовало зажжение Вечных огней в муниципалитетах Самарской области — завтра пройдет всероссийская эстафета "Храним огонь Победы". Появились три Вечных огня там, где их раньше не было — в Отрадном, в поселке Рощинский Волжского района и в Серноводске Сергиевского района.

6 и 7 мая в муниципалитетах будут организованы торжественные возложения цветов к мемориалам. 7 мая в Самаре в ознаменование 50-летия со дня открытия памятника легендарному самолету-штурмовику Ил-2 в Самаре на площади Авиаконструктора Ильюшина пройдет патриотическая акция "Лучи Победы".
Центральным событием 9 мая станет военный парад на площади Куйбышева в Самаре. Планируется, что в параде примут участие 100 ветеранов Великой Отечественной войны. По окончании парада по площади пройдет колонна "Бессмертного полка". Для организации шествия будут задействованы 300 волонтеров Победы.

Вечерняя праздничная программа в Самаре начнется в 17.00 — состоится концерт на площади Куйбышева. Запланированы выступления заслуженного артиста России Сергея Войтенко, народной артистки России Ларисы Долиной и рок-группы "Чайф", театрализованная постановка. Завершится концерт фейерверком на площади Куйбышева в 22:00. В это же время в акватории Волги будет произведен артиллерийский салют.

10 мая праздничная программа в Самаре будет состоять из военно-спортивного фестиваля "Готов к защите Отечества!" и показательного выступления пилотажной группы "Русь" на второй очереди набережной. Праздничные программы, в том числе возложения цветов, мини-парады, акция "Бессмертный полк" в различных форматах, концерты запланированы и в других муниципальных образованиях Самарской области.

"Подготовка ко всем мероприятиям правительством Самарской области совместно с муниципалитетами и общественными организациями ведется в плановом режиме", — сообщил Александр Фетисов.

На сегодняшний момент в области 5 218 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и вдов инвалидов и участников войны. До 1 мая были осуществлены все федеральные и областные выплаты в рамках Указа губернатора "О мерах по обеспечению комплексной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны". Также выплаты получили более 104 тысяч детей войны. "С этого года по поручению губернатора мы вносили изменения в региональное законодательство, и теперь все граждане, относящиеся к категории дети войны, получают данную выплату. Ранее это было по критерию нуждаемости", — отметила заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева. Также она доложила о реализации нефинансовых мер поддержки ветеранов, в числе которых социальное обслуживание на дому, специализированные заезды в санаторий "Красная Глинка", реабилитационный центр "Доблесть", обеспечение работы выездных бригад на дому — оказание медицинской помощи, проведений исследований, консультации узких специалистов и другие меры. В адресном режиме отрабатывались социально-бытовые нужды ветеранов. "Также все наши фронтовики, на сегодняшний день 92 человека, находятся на комплексном социальном и медицинском обслуживании", — добавила Регина Воробьева.

До 1 мая проведена в полном объеме диспансеризация ветеранов.

"Важно обеспечивать такое же внимательное отношение и далее. После праздников обсудим, что дополнительно можем сделать", — подчеркнул губернатор.

По готовности к обеспечению безопасности в рамках празднования, а также организации парадных расчетов и техники доложил министр по региональной безопасности Самарской области Евгений Московцев.

Генеральная репетиция парада состоится 7 мая в 10.00. "В этот день все желающие смогут посмотреть на движение как техники, так и пеших колонн. Проход на площадь Куйбышева будет свободным, без пропусков, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — сообщил министр.

В день парада на площади предусмотрены трибуны на 24 тысячи посадочных мест, проход зрителей будет организован по пропускам, исключая детей до 7 лет в сопровождении взрослых. Оборудованы 4 контрольно-пропускных пункта с использованием 44 рамок металлодетекторов.

"На период проведения праздников в круглосуточном режиме обеспечена работа всех систем вызова оперативных служб. Для взаимодействия с правоохранительными органами и воинскими частями, дислоцированными на территории области, в региональном Правительстве уже организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц", — подчеркнул Евгений Московцев.
Еще один вопрос, подробно рассмотренный в ходе совещания, касался капитального ремонта образовательных учреждений в текущем году. На период до 2029 года запланирован капремонт 200 учреждений. В этом году полностью отремонтировать запланировано 46 объектов. "Также начнем капитальный ремонт еще 74 объектов — это первые этапы ремонта. Этапность обусловлена невозможностью приостановки деятельности школ на длительное время. На проведение ремонтов выделена сумма в объеме 3,781 млрд рублей, из них по федеральной программе, инициированной нашим президентом, 681 млн рублей, — сообщил глава региона. — Учитывая потребность в капитальном ремонте большого количества образовательных учреждений, необходимо обеспечить поэтапное обновление зданий в ближайшие годы. Для достижения этой цели прошу министерство образования совместно с министерством финансов предусмотреть в региональном бюджете на 2026–2028 годы стабильное финансирование ремонтных работ, сохранив его на уровне не ниже текущего 2025-го".
По информации министра образования Самарской области Виктора Акопьяна, в 69 объектах ремонт уже начат. Большинство муниципальных образований по своим объектам заключили контракты в полном объеме, в желтой зоне (частично заключены) — Сызрань, Волжский, Камышлинский и Безенчукский районы, в красной зоне Октябрьск, где из 7 объектов контракт заключен только по одному, по остальным — у муниципалитета отсутствует возможность софинансирования. Вопрос планируется решить благодаря перераспределению средств.

"Все капитальные и текущие ремонты должны быть закончены 1 августа. По тем видам работ, которые у нас в красной зоне — оперативный контроль со стороны строительного блока, и 1 июля давайте посмотрим промежуточные результаты, где мы отстаем, где нужно будет усиливаться по-настоящему — все работы должны быть завершены", — обозначил задачу Вячеслав Федорищев.

Также на совещании обсудили организацию регоператором АО "Экология" работы по вывозу ТКО.

"Я давал месяц на то, чтобы регоператор наладил работу, — отметил губернатор. — Есть определенные результаты, закуплена новая техника — 22 мусоровоза и 8 единиц спецтранспорта. Усилена работа с учетом этой техники, а также дополнительно взятой в оборот (еще порядка 30 мусоровозов) — видим это и по обращениям, изменилось их количество и качество, но проблема остается, ее нужно "дожимать" системно".

Как доложил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, удалось устранить срыв вывоза ТКО по причине поломки техники, продолжается работа по увеличению количества собственного транспорта, в том числе и со стороны логистических компаний. В части муниципальных районов, там, где фиксировались проблемы с вывозом, пересмотрена логистика.
"На начало мая основная причина жалоб — навал ТКО вне контейнеров. В целях улучшения условий накопления ТКО организована установка восьмикубовых бункеров. Для их обслуживания к уже используемому спецтранспорту по договору аренды приобретены 2 мультилифта, 3 мусоровоза с портальной загрузкой и бункеровозы", — сообщил министр.

Совместно с компанией "Акрон" начата реализация пилотного проекта по сбору крупногабаритных отходов: ведется подбор площадок, запуск планируется с сентября 2025 года. Усилена работа по противодействию сбросу строительного мусора в жилом секторе. В части перехода на расчет платы с метров на количество проживающих необходимый пакет документов практически готов. "Регоператору для завершения перехода нужно актуализировать абонентскую базу, — отметил Артем Ефимов. — Особое внимание корректному указанию количества фактически проживающих в целях точных и справедливых начислений для всех категорий потребителей".

Также продолжается обустройство мест накопления ТКО: муниципалитетами заключены контракты на поставку почти 8,5 тысячи мусоросборников (78,3% от плана), строительство 637 новых контейнерных площадок (77,1%), ремонт 424 площадок (52,4%). Закупочные процедуры продолжаются.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Проблема остается, проблема серьезная, которая ни динамикой, ничем остальным не решается — она решается только системной работой по наведению порядка". Губернатор поручил министерству увеличивать количество необходимой техники, вести с нерадивыми подрядчиками претензионную работу с точки зрения как наведения дисциплины, так и компенсации ущерба вследствие неисполнения обязательств. Глава региона также обратил внимание главы Самары Ивана Носкова на организацию работы муниципалитета с подрядчиками по вывозу крупногабаритного мусора, необходимость проверить качество выполнения соответствующих контрактов частными компаниями.

"Давайте не будем подводить жителей города, давайте не будем подводить себя, всех, кто причастен к организации этой работы, и к праздникам, которые сейчас начнутся, доведем всю технику, перераспределим необходимые маршруты и покажем еще один период улучшения, чтобы выйти уже на стабильную работу", — заключил он.

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