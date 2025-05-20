Стоимость строительства детского онкоцентра на базе больницы им. Ивановой оценили в 6 млрд рублей

Стоимость строительства онкологического корпуса для Самарской областной клинической больницы № 1 им. Ивановой оценивают в 6 млрд рублей. Такая информация содержится в отчете правительства Самарской области за 2024 год, который планируется представить 22 мая на заседании губернской думы

Вопрос строительства единственного специализированного хирургического онкологического детского корпуса на 200 коек на территории Самарского региона обсуждается не первый год. На его площадях планируется разместить приемное, реанимационное, оториноларингологическое отделения, дневной стационар хирургического отделения, дневной стационар онкогематологии, отделение гематологии и первичной иммунологии, отделение солидных опухолей, отделение гемабластозов.

Ранее уже была разработана проектно-сметная документация на строительство. Сейчас она нуждается в корректировках, но, пока сроки выделения средств из федеральной казны остаются размытыми, вопрос корректировки документации также под вопросом.

"Стоимость реализации объекта составляет более 6 млрд рублей, и его строительство возможно только при условии выделения федерального софинансирования", — отмечается в отчете.

В конце августа 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев направил соответствующее обращение на рассмотрение в правительство РФ, в том числе в минздрав России. Также региональный минздрав предоставил дополнительные обосновывающие материалы о необходимости реализации проекта. Однако до настоящего времени итоговое решение о выделении федерального финансирования не поступало. В связи с этим минстрой Самарской области пока не предусмотрел средств в региональной казне на корректировку проектно-сметной документации по объекту "в целях приведения ее в соответствие действующими строительными и санитарными нормам, а также актуализации стоимости реализации проекта".

"На основании запроса минздрава России правительство Самарской области сформировало и направило в конце февраля 2025 г. заявку на выделение федерального финансирования на реализацию объектов капитального строительства отрасли здравоохранения, в том числе объекта, в 2026–2028 годах. Одновременно, в соответствии с поручением Вячеслава Федорищева, правительством Самарской области прорабатывается вопрос о взаимодействии с АО "Газпромбанк" в части определения возможности реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства", - сообщается в документе.