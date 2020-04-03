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В период выплаты пенсии с 14 по 17 апреля будут работать офисы Сбербанка

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделение Самарского банка Сбербанка России готово выплатить пенсии и социальные выплаты в апреле текущего года в полном объеме.

Более 600 тыс. жителей Самарской области получают пенсии в Сбербанке России. 77% из них имеют карты и могут осуществлять необходимые операции без визита в отделение. При этом порядка ста тысяч человек не имеют банковских карт. Зачастую это пенсионеры, которым нужно прийти в банк за пенсией.

Сейчас некоторые офисы в муниципалитетах закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако в период выплаты пенсии — с 14 по 17 апреля — будет работать часть офисов Сбербанка. Те сотрудники, у которых сейчас нерабочие дни, выйдут в офис, чтобы никто не остался без пенсии. Ситуация с потоком клиентов будет мониториться каждые 4 часа.

"В момент выплаты пенсий мы откроем необходимое количество офисов, — подчеркнул председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. — Максимальное количество сотрудников выйдет на работу, чтобы за 3 дня выдать пенсию. Если будет потребность больше вывести специалистов, значит больше выведем, в этом нет никаких проблем. Это касается и сельских офисов. Они тоже будут работать, там тоже можно будет получить полный спектр услуг. Но в любом случае, я обращаюсь к нашим клиентам: постарайтесь сейчас, в период карантина, посидеть дома. Максимальное количество услуг мы готовы предоставлять с помощью дистанционных каналов обслуживания".

Также руководство банка обратилось с просьбой к родственникам пожилых людей помочь им оформить карту, чтобы многие услуги, в том числе пенсию, они могли получать дистанционно.

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