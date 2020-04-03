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В Самарской области почтальоны принесут жителям пенсию на дом В период выплаты пенсии с 14 по 17 апреля будут работать офисы Сбербанка Более 20 тыс. участников ВОВ и тружеников тыла получат выплаты к Дню Победы Клиентские службы ПФР переходят на работу только по предварительной записи Торговые сети X5 готовы трудоустроить оставшихся без работы

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В Самарской области почтальоны принесут жителям пенсию на дом

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 998 тыс. пенсионеров. Из них 64% получает пенсии через банки, а 36% - через Почту России. Жителям губернии, которые обычно получают пенсию на почте, выплаты доставят на дом.

"Наши пенсионеры, которые находятся на самоизоляции, должны находиться дома, даже если они получали выплаты непосредственно на кассе в почтовых отделениях связи, потому что почтовики дойдут до каждого", - подчеркивает заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда России по Самарской области Светлана Нефедова.

Адресная доставка пенсий в регионе уже началась. Дату прихода почтальона можно уточнить  по бесплатному телефону "горячей линии" Почты России 8 800 1 000 000.

Вместе с пенсией за апрель будут осуществляться выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранам войны и труженикам тыла.

В Самарской области единовременную выплату к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне получат:
•    в размере 75 тыс. руб.  - 6824 участника войны,
•    в размере 50 тыс. руб. - 13978 тружеников тыла.

Кроме того, 1057 участников войны получат ежегодную выплату к Дню Победы в размере 10 тыс. рублей.

Все выплаты будут доставляться вместе с пенсией в течение апреля 2020 года. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР.

Также в апреле получателям социальных пенсий выплата будет осуществлена в проиндексированном размере на 6,1%. Это коснется 61 тыс.  пенсионеров в Самарской области.

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