16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пост директора ГАУ СО "Арена" занял Игорь Поваров Полузащитник Александр Гацкан: "Чемпионат надо закончить" "Лада" и "Ладья" перенесли тренировочные сборы из-за карантина "Крылья Советов" перенесли начало тренировок на 7 апреля Счетная палата: бюджетные вложения в "Крылья Советов" неэффективны

Спорт

Пост директора ГАУ СО "Арена" занял Игорь Поваров

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 8
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Государственное автономное учреждение Самарской области "Арена" возглавил Игорь Поваров, бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, пишет "Самарское обозрение".

Поваров с 2013 г. занимал должность финансового директора  ФК "Крылья Советов". Несколько ранее он работал заместителем директора тольяттинского хоккейного клуба "Лада" по экономике и финансам. 

 

Об уходе Игоря Поварова говорили еще в 2018 г. когда в "Крыльях Советов" сменился топ-менеджмент, но он сохранил должность. Однако с осени 2019 г. его полномочия постепенно сводились на нет и он практически оказался изолирован от бюджетных средств, а в феврале 2020 г. последовало объявление о смене его Сергеем Марушко.

Министр спорта Дмитрий Шляхтин назначил Поварова руководить подведомственной организацией — ГАУ СО "Арена", которое управляет выстроенными в различных муниципалитетах Самарской области спортивными объектами.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3