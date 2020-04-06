Пост директора ГАУ СО "Арена" занял Игорь Поваров

Государственное автономное учреждение Самарской области "Арена" возглавил Игорь Поваров, бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, пишет "Самарское обозрение".

Поваров с 2013 г. занимал должность финансового директора ФК "Крылья Советов". Несколько ранее он работал заместителем директора тольяттинского хоккейного клуба "Лада" по экономике и финансам.

Об уходе Игоря Поварова говорили еще в 2018 г. когда в "Крыльях Советов" сменился топ-менеджмент, но он сохранил должность. Однако с осени 2019 г. его полномочия постепенно сводились на нет и он практически оказался изолирован от бюджетных средств, а в феврале 2020 г. последовало объявление о смене его Сергеем Марушко.

Министр спорта Дмитрий Шляхтин назначил Поварова руководить подведомственной организацией — ГАУ СО "Арена", которое управляет выстроенными в различных муниципалитетах Самарской области спортивными объектами.