Подтвержден стабильный уровень кредитного рейтинга Самарской области

В пятницу, 3 апреля, международное рейтинговое агентство "S& P Global Ratings" подтвердило кредитный рейтинг региона на уровне "ВВ+" с прогнозом "Стабильный".

В 2019 году другое международное рейтинговое агентство - "Moodyʼs Investors Service Ltd." - также подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне "Ba2", улучшив прогноз со "Стабильного" на "Позитивный".

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкалам этих агентств Самарская область занимает лидерские позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, республикам Татарстан и Башкортостан.

В опубликованном пресс-релизе аналитики "S& P Global Ratings" отмечают, что прогноз рейтинга "Стабильный" отражает "ожидания того, что, несмотря на прогнозируемую рецессию в российской экономике и значительно более низкие, чем ожидалось ранее, цены на нефть, жесткий контроль администрации региона над расходами, включая определение приоритетных статей расходов, будет ограничивать рост годового дефицита бюджета. Это позволит области сохранить долговую нагрузку на невысоком уровне".

Сохранению рейтинга региона на высоком уровне, по мнению агентства, способствовали взвешенная финансовая политика в отношении расходов, меры руководства по консолидации бюджета, грамотная политика по управлению государственным долгом и позитивные показатели ликвидности Самарской области.

В числе положительных факторов, повлиявших на решение по сохранению высокого уровня кредитного рейтинга региона, аналитики выделяют следующие: "плавный график погашения долга Самарской области: сроки погашения обязательств равномерно распределены. Кроме того, показатели ликвидности региона также поддерживаются хорошим доступом к внешним источникам ликвидности: область регулярно осуществляет выпуски на российском рынке облигаций, имеет успешный опыт в привлечении финансирования неблагоприятных рыночных условиях и может пользоваться возобновляемыми кредитами федерального казначейства в качестве дополнительного источника ликвидности".

Высокий уровень кредитного рейтинга подтверждает стабильное экономическое положение Самарской области. Об этом говорят и эксперты.

"Подтверждение рейтинга на высоком уровне со стабильным прогнозом говорит о подготовленности Самарской области к различным стресс-сценариям. Это, в свою очередь, служит показателем финансовой надежности, стабильности и сбалансированности бюджета Самарской области", - отметил директор управления рынков долгового капитала АО ВТБ Капитал Антон Романов.

О стабильности говорит и директор Самарского филиала ООО "АТОН Ольга Дуранова: "Подтверждение международным рейтинговым агентством S& P кредитного рейтинга Самарской области на уровне BB+, а также "Стабильный" прогноз на будущее в столь непростое время служит позитивным сигналом, отражающим усилия руководства региона в проведении взвешенной бюджетной политики. Таким образом, Самарская область остается в группе наиболее надежных заемщиков с рейтингом всего на одну ступень ниже суверенного рейтинга Российской Федерации. Отношение долга к доходам бюджета на уровне 30% весьма комфортно по сравнению с многими другими регионами. Высокий, по российским меркам, кредитный рейтинг, низкая долговая нагрузка и достаточная ликвидность дает уверенность текущим кредиторам области, с одной стороны, с другой - позволит привлечь финансовые ресурсы на развитие при необходимости после окончания влияния пандемии коронавируса на экономику".

"В условиях глобального кризиса подтверждение кредитного рейтинга - это не просто сигнал инвесторам о неизменном кредитном риске, но, прежде всего, подтверждение финансовых возможностей родного региона в плане не только операций на финансовых рынках, но и возможности поддержки социально-экономического развития региона, непосредственной помощи жителям и компаниям Самарской области", - заявил заместитель председателя правления АО "Кошелев-Банк" Денис Хадеев.