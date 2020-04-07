Валерий Бондаренко покажет в "Художественном" "Маменькиных сынков" Федерико Феллини

Во вторник, 7 апреля, в 19:00 в ЦРК "Художественный" состоится встреча с киноведом Валерием Бондаренко. В рамках он расскажет о фильме Федерико Феллини "Маменькины сынки" (Италия, Франция, 1953, драма, комедия, 109 мин., 16+).

"Маменькины сынки" - третий фильм Федерико Феллини и его третья совместная работа со сценаристом Эннио Флайано. Действие фильма происходит в маленьком городе на берегу Адриатического моря. Фильм повествует об истории молодых людей, уроженцев небольшого приморского городка. Их детство и юность проходят там же. Повзрослев, они называют себя "маменькины сынки", поскольку, несмотря на огромное желание уехать, не могут покинуть родной город, так как здесь живут все их родные.

Фильм отчасти является автобиографическим - Феллини, как и его герои, родился и вырос в Римини, небольшом городе. Однако, в отличие от героев фильма, в 17 лет он решился на побег со своей "малой родины".

Это первый фильм великого режиссера, который получил награду Венецианского кинофестиваля "Серебряный лев". В 1958 г. он же был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

В главных ролях - Франко Интерленги, Альберто Сорди, Франко Фабрици, Леопольдо Триесте, Риккардо Феллини, Леонора Руффо.