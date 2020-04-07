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В Самарской области почти 1900 волонтеров готовы прийти на помощь пожилым людям

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 7 апреля, в Самарской области помощь людям в возрасте 65+, находящимся в самоизоляции, оказывают 1890 добровольцев. За последнюю неделю их стало почти в 4,5 раза больше.

Напомним, 23 марта в регионе начал работу региональный штаб Всероссийской акции #МыВместе. Волонтеры акции бескорыстно помогают нуждающимся пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Так, в городах и районах губернии 1512 добровольцев покупают и приносят необходимые продукты, помогают оплачивать услуги ЖКХ. Среди них есть автоволонтеры, которые на своем транспорте подвозят продукты в отдаленные районы. 185 волонтеров - членов Самарского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" покупают и приносят рецептурные препараты. Еще 110 волонтеров принимают звонки в региональном call-центре, обрабатывают их и, в случае необходимости, сами выезжают к пожилым людям.

Звонки от одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи, принимаются на федеральную "горячую линию" по номеру 8 800 200 34 11 в круглосуточном режиме. На прошлой неделе в Самарской области открылись региональная "горячая линия" 8 800 505 78 63 и "горячая линия" для жителей Самары 8 (846) 998-67-07. Звонки на эти "горячие линии" принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

За время работы "горячих линий" было обработано 1574 звонка. Большинство из них (905) носят справочный характер: вопросы передвижения по области, графика работы почты, МФЦ, банков, общественных бань и пр.

На данный момент волонтеры акции #МыВместе помогли 643 жителям региона. Еще 26 заявок сейчас находятся в работе. В основном, пожилые люди обращаются за помощью в покупке продуктов и лекарств. Есть заявки особенно срочные, когда необходимо получить жизненно важные лекарства, такие как инсулин.

Кроме того, в регионе на базе Самарского государственного медицинского университета действует штаб волонтеров-медиков. Студенты СамГМУ и Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной помогают медучреждениям Самары организовать работу с людьми, находящимися в самоизоляции. Волонтеры обзванивают людей из группы риска и опрашивают их.

Главная задача студентов-медиков - вовремя выявить изменения самочувствия, предотвратить развитие болезни и направить врача. Сегодня 268 студентов-медиков помогают своим старшим коллегам. Они уже обзвонили 8370 человек, всего было совершено более 11 тыс. звонков.

К оказанию помощи пожилым людям допускаются добровольцы, состояние здоровья которых не вызывает сомнений. Волонтеры-медики, студенты старших курсов СамГМУ проводят осмотр и измеряют температуру всем волонтерам перед их выходом на смену. Обязательным для волонтеров является и инструктаж о безопасном поведении при работе в условиях распространения коронавируса. Всем добровольцам выдаются маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Чтобы исключить возможность мошенничества, добровольцы получают бейджи, а пожилым людям сообщают уникальный номер заявки, которую они оставляют. Именно этот номер волонтеры называют пенсионерам при посещении.

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