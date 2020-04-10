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40 тысяч семей получат ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в Самарской области

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 40 тыс. семей получат ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом в своем обращении 9 апреля рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Семьи получат дополнительно по 5357 руб. на ребенка. Лично обращаться для этого в органы соцзащиты не нужно. Выплаты начнутся с 1 июня.

Дополнительные выплаты 3 тыс. руб. на каждого ребенка для граждан, потерявших работу, автоматически добавят к размеру пособия.

Не нужно ходить и в пенсионный фонд, чтобы получить доплату в 5 тыс. руб. на ребенка семьям, имеющим право на маткапитал. Достаточно подать заявление в личном кабинете на сайт фонда. Такие заявления будут принимать до 1 октября.

Кроме того, в регионе расширят перечень отраслей и предприятий, которым будет разрешено работать уже со следующей недели. Утром 10 апреля будет подготовлен список таких предприятий.

А с 9 апреля в стационарах Самарской области возобновятся плановые госпитализации.

Губернатор также поблагодарил жителей региона, соблюдающих режим самоизоляции, и отметил, что на 9 апреля нет новых случаем заражения коронавирусом, а 11 человек уже выздоровели, семеро еще продолжают лечение. При этом за неделю на 30% снизилась заболеваемость ОРВИ, на 5% — воспалением легких. Это показывает, что принятые меры работают.

"Дорогие друзья, понимаю, что постоянно находиться в четырех стенах тяжело. Прошу потерпеть еще немного. Если мы сейчас выдержим и пройдем пик заболеваемости без ухудшения ситуации, это позволит в скором времени вернуться к нормальной жизни. И этот день мы обязательно отметим все вместе", — сказал Дмитрий Азаров.

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