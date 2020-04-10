В ТК "Амбар" нуждающимся раздадут сертификаты на товары первой необходимости

Холдинг "Глобал Вижн" Геннадия Суркова, управляющий самарским ТК "Амбар" окажет материальную помощь многодетным семьям, семьям с детьми с ограниченными возможностями и семьям, где родители потеряли работу.

Также компания обеспечит продуктовыми и бытовыми наборами особо нуждающихся пенсионеров Куйбышевского района и семьи, взявшие на попечение детей-сирот.

В рамках благотворительной акции администрация "Амбара" предоставит сертификаты на покупку товаров первой необходимости: продукты, детские товары, бытовая техника для дома. Номинал сертификатов — от 1 тыс. руб. по каждой позиции. Это позволит сформировать набор сертификатов под каждую семью в индивидуальном порядке в зависимости от потребностей.

"Проблемы бизнеса и людей не идут врозь, мы хотим, пусть немного, но помочь тем, кто в этом сейчас особенно нуждается", — говорит президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков.

Благотворительная акция будет действовать с 8 по 20 апреля. Организаторы открыли горячую линию для приема заявок: 8 — 800- 500-41-22 (звонок по России бесплатный).

Заявку можно оставить и в официальных аккаунтах торгового комплекса: ТК Амбар (Вконтакте) и (@ambarmall ("Instagram") или направить по электронной почте куратору акции komersantovaau@globalvsn.com.