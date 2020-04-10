ЦРК "Художественный" покажет в Интернете короткометражный фильм "Какао"

В пятницу, 10 апреля, в 19:00 на интернет-ресурсах Агентства социокультурных технологий и ЦРК "Художественный" покажут короткометражный фильм "Какао" (режиссер Андрей Хорь, Самара, 2019, триллер).

Фестивальный показ фильма прошел в рамках VII Открытого Самарского фестиваля независимого кино "70/30". По сюжету семейная пара попадает в мотель, которым управляют необычные хозяева. То, что будет происходить потом, можно трактовать и с точки зрения мистики, и как притчу о преодолении трудностей семейной жизни.

Часть съемок прошла в Красноармейском районе Самарской области. Режиссер Андрей Хорь - выпускник отделения журналистики Самарского государственного педагогического университета, участник проектов ЦРК "Художественный". С 2014 г. - организатор Самарского фестиваля независимого кино "70/30".