16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один из заболевших коронавирусом находится в тяжелом состоянии В Самарской области еще три человека заболели коронавирусом Четвертая неделя карантина: продолжение самоизоляции, начало работы, новые ограничения Коронавирус в Самарской области: самое важное на 12 апреля На предприятиях с 13 апреля усилят меры профилактики коронавируса

Здравоохранение Общество

В Самарской области еще три человека заболели коронавирусом

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 320
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По сообщению стопкоронавирус.рф, на утро 12 апреля в Самарской области зарегистрировано 3 новых подтвержденных случая COVID-19. Всего заболевших - 24 человека, 14 выздоровели и выписаны, 10 на лечении.

Фото: vk.com

За прошедшие сутки проведено 1198 исследований (994 в Центре гигиены и эпилемиологии и 204 в СПИД-центре). Под медицинским наблюдением остаются 2063 человека, за сутки завершено меднаблюдение 370 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Проводится мониторинг ситуации в торговых сетях и несетевой рознице: в преддверии Пасхи отмечалось повышение спроса по сравнению с будними днями на яйца, масло, молоко, сахар.

Режим самоизоляции продолжает действовать до 19 апреля.

Количество волонтеров, которые могут помочь людям на самоизоляции — 2069 человек.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3