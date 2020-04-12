В Самарской области еще три человека заболели коронавирусом

По сообщению стопкоронавирус.рф, на утро 12 апреля в Самарской области зарегистрировано 3 новых подтвержденных случая COVID-19. Всего заболевших - 24 человека, 14 выздоровели и выписаны, 10 на лечении.

За прошедшие сутки проведено 1198 исследований (994 в Центре гигиены и эпилемиологии и 204 в СПИД-центре). Под медицинским наблюдением остаются 2063 человека, за сутки завершено меднаблюдение 370 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Проводится мониторинг ситуации в торговых сетях и несетевой рознице: в преддверии Пасхи отмечалось повышение спроса по сравнению с будними днями на яйца, масло, молоко, сахар.

Режим самоизоляции продолжает действовать до 19 апреля.

Количество волонтеров, которые могут помочь людям на самоизоляции — 2069 человек.