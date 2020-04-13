Глава Красноярского района принимает участие в работе волонтерского штаба

Глава района Михаил Белоусов принимает участие в работе волонтерского штаба, который оказывает помощь одиноким пожилым людям, находящимся сейчас в условиях самоизоляции.

Добровольческий штаб действует на базе местного отделения партии Единая Россия. Ребята самостоятельно обзванивают пожилых людей и интересуются, нужна ли им сейчас помощь в доставке продуктов и лекарств. Также при штабе действует горячая линия, позвонив на которую, жители района также могут сообщить о людях, которым нужна помощь.

Как рассказала главе района координатор штаба Дарья Кравец, ежедневно волонтеры обзванивают около 70 пенсионеров, и большинство из них строго соблюдают режим самоизоляции. О помощи просят нечасто, но если такая необходимость есть, волонтеры стараются отреагировать в короткие сроки.

Часть заявок Михаил Белоусов решил исполнить лично. Одинокие бабушки и дедушки из отдаленных населенных пунктов района не ожидали, что в качестве волонтера к ним приедет глава района, но реагировали очень положительно, благодарили за то, что не оставляют без внимания в этот непростой период.

Михаил Белоусов поблагодарил каждого из них за серьезное отношение к режиму самоизоляции и пожелал крепкого здоровья.

Михаил Белоусов, глава Красноярского района:

"На примере работы волонтерского штаба я убедился, что большинство наших жителей 65+ серьезно относятся к режиму самоизоляции. И, конечно, мы все сейчас должны помочь им в этом. Меня очень радует позиция наших молодых ребят, добровольцев, которые активно включились в работу штаба и помогают старикам. Я призываю всех жителей района оставаться дома до распоряжения губернатора о снятии режима самоизоляции на территории Самарской области".