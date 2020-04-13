16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Елена Нечаева, МегаФон: "Двигать телеком в корпоративном сегменте будут цифровые технологии и новые партнерства" Tele2 обнуляет звонки на "горячие линии" и доступ к стопкоронавирус.рф Онлайн-продажи SIM-карт Tele2 выросли на треть На грант в размере до 1,2 млн руб. претендуют 60 социальных проектов из регионов Приволжья Новые возможности инвестировать с МегаФоном

Сотовая связь Транспорт и связь

Елена Нечаева, МегаФон: "Двигать телеком в корпоративном сегменте будут цифровые технологии и новые партнерства"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Директор по управлению продажами и стратегическими проектами на корпоративном рынке ПАО "МегаФон" Елена Нечаева приняла участие в открытии Центра бизнес-возможностей в Самаре. В интервью "Волга Ньюс" она рассказала об этом формате коммуникации с клиентами, о ситуации на корпоративном рынке телекома и его трендах.

Фото: предоставлено компанией

— Почему именно Самара выбрана для открытия второго после Москвы Центра бизнес-возможностей?

— Центр бизнес-возможностей (ЦБВ) — это проект, который тиражируется по стране. Есть определенные критерии, предъявляемые к городам, где МегаФон планирует их открывать. В нашем списке города-миллионники с высокой представленностью крупного бизнеса либо потенциалом роста в корпоративном сегменте.

Самара априори попадает в список городов-лидеров корпоративного рынка и B2 °C-сегмента. Несмотря на текущую высокую долю рынка, у нас есть позитивная динамика, есть потенциал дальнейшего развития. Также мы ориентировались на требования внутренней эффективности. Команда, которая обеспечивала открытие этой площадки, оперативно отработала свои задачи. Следующим за самарским открылся Центр в Екатеринбурге.

— В каких еще городах появятся такие центры?

— У нас есть планы на год. Сейчас на очереди Санкт-Петербург.

— Какие задачи должен решить этот проект?

— Мы стремимся делать технологии максимально полезными для разного бизнеса, поэтому нам важно создавать условия для диалога с клиентами, мнение и оценка которых представляет для нас максимальную ценность.

Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач
МегаФон запустил обновленный сервис "Цифровой юрист", который избавит операционный персонал крупных компаний от рутинных задач, занимающих до 70% рабочего времени.

Центр бизнес-возможностей — это площадка, которая может в интерактивном режиме помочь клиенту узнать о технологиях МегаФона больше, получить консультацию эксперта, попробовать сделать что-то с нами вместе. Нам важно создать условия для комфортной и наглядной демонстрации решений МегаФона в максимально адаптированных для клиента условиях.

— А были примеры, когда в московский Центр бизнес-возможностей приходили клиенты и вместе с ними вырабатывалось какое-то новое решение?

— Таких примеров много. Например, с администрацией Тульской области на площадке Центра бизнес-возможностей прорабатывался проект по Big Data в туризме. Для холдинга "Металлоинвест" мы устраивали демонстрацию нашего нового решения "МегаФон Транкинг", а затем адаптировали его под клиента горнорудного сегмента АО "Михайловский ГОК".

— Насколько востребован формат ЦБВ?

— Заполняемость московской площадки очень высокая. Изначально даже не предполагалось такого клиентского трафика. За год проведено около 200 "внешних" встреч, реализовано около 70 проектов, в разработке еще более 100. Также возможности центра используются для обучения наших сотрудников.

— Коммерческий эффект от работы московского Центра компания зафиксировала?

— Мы видим увеличение объемов реализованных для клиентов цифровых решений, базовых услуг. После визита на площадку срок принятия решения объективно становится короче. Мы наблюдали отклик, повышение внимания и поэтому, когда подвели итоги года, решили сделать проект федеральным.

— На презентации вы много внимания уделяли сервисам-помощникам — например, "Цифровому юристу". Насколько востребованы эти продукты, и как на них реагируют государственные структуры? Казалось бы, это самый очевидный рынок — огромный типовой документооборот.

— Аутсорсинговые сервисы мы стараемся в первую очередь внедрять у B2B-клиентов — это более реактивный рынок. Здесь можно быстрее получить обратную связь.

Требования госсектора более строгие, но в целом из-за общего вектора цифровизации он сейчас очень перспективен. Наша задача — показать, что решения МегаФона наиболее качественные, а условия — гибкие и подходящие по бюджету.

— Какие продукты для корпоративного рынка в последнее время показывают наиболее активный рост?

— Интернет вещей сегодня — наиболее активно развивающееся направление, практически все сложные цифровые решения предлагаются на базе IoT, тот же транкинг, контроль кадров, видеоаналитика.

Сопоставимый рост демонстрирует направление Big Data — геоаналитика, скоринг, машинное обучение.

Третье направление — облачные решения и кибербезопасность. Здесь мы тоже наблюдаем значимые приросты и успешно развиваем эти направления.

— Сложно конкурировать на этих новых для МегаФона рынках?

— Возможности открывает активно растущий спрос на такие решения. Например, с развитием онлайн-сообщества и онлайн-ресурсов в геометрической прогрессии увеличивается и объем трафика. Это создает определенную среду со своими угрозами, что, в свою очередь, порождает спрос на решения кибербезопасности.

Илья Чех: о современном протезировании и киборгизации человечества Илья Чех: о современном протезировании и киборгизации человечества
10 декабря в Москве подвели итоги российского этапа международного конкурса для молодых дизайнеров Lexus Design Award 2020. Корреспонденту портала "Волга Ньюс" удалось побеседовать о технологиях будущего, людях-киборгах и миграции в цифровую реальность с одним из членов жюри — инженером-робототехником Ильей Чехом, основателем компании "Моторика", производящей роботизированные киберконечности и современные протезы.

Так же с облачными технологиями: растет объем информации, ее необходимо где-то хранить, перерабатывать, возникают новые требования к инфраструктуре и IT-подразделениям большинства компаний. Вместе с этим приходит понимание, что облачные решения — это и выгодно, и безопасно.

Когда рынок подогрет, встает вопрос правильной коммуникации с клиентом, подбора того решения, которое ему необходимо. У нас есть как "коробочные", так и сложнокастомизированные.

— Какое количество SIM-карт в корпоративном сегменте приходится на IoT-устройства?

— Сейчас это порядка 8 миллионов SIM-карт. Но это растущий тренд, и темпы прироста достигают 50% в год. По продажам в этом сегменте мы уже вышли на лидерские позиции. У нас есть данные консалтингового агентства, подтверждающие лидерство МегаФона с долей рынка в 43%.

— Будущее рынка за Интернетом вещей?

— Ни для кого не секрет, что традиционный рынок уже насыщен, у многих абонентов по две, а то и по три SIM-карты. Прирост наблюдается, но он не сопоставим с развитием технологий IoT.

Мы говорим, что традиционный бизнес надо поддерживать, оздоравливать и качественно развивать. Но основные направления развития сейчас — это все-таки IT, Big Data, облачные решения. Мы понимаем это и двигаемся в этих направлениях.

— Регионы сильно отстают от Москвы в этих трендах?

— Понятно, что Москва — это более передовой рынок по сравнению с остальной Россией. Санкт-Петербург ей тоже уступает. Однако, есть регионы, где появляются проекты, которых нет в Москве. И в этом тоже есть перспектива — находить уникальные региональные решения и тиражировать их.

— Какова сейчас доля МегаФона в корпоративном сегменте в целом?

— В течение последних пяти лет мы прирастаем в корпоративном сегменте не менее чем на один процентный пункт в год. В 2019 году этот показатель составил 1,3 процентных пункта.

Сейчас мы находимся на втором месте по доле после МТС. На третьем — Билайн, четвертое место — за Теле2.

— Между вторым и первым местом большой разрыв?

— Он сокращается, и нас это не может не радовать.

— Как развивается сегмент государственных клиентов?

— Запросы госсегмента тоже меняются. Высокий интерес госсегмент демонстрирует, например, в сфере внутреннего туризма. Наиболее прогрессивные регионы, в том числе Самарская область, прорабатывают такие проекты, готовят цифровые карты по построению туристического потока. И МегаФон со своим инструментарием на основе возможностей big data будет в этом вопросе для них лучшими подрядчиком.

— Центры бизнес-возможностей — это офлайн-площадка. А что делается для привлечения и удержания корпоративных клиентов с точки зрения онлайна?

— В 2019 году МегаФон изменил позиционирование в онлайне. Сейчас сайт компании представляет из себя единый портал, который включает и закрытую авторизированную зону для клиентов, где они могут управлять подключенными услугами и развивать свой портфель, подключать и тестировать новые сервисы, и обновленный личный кабинет, который был модернизирован и внешне, и с точки зрения своей функциональности.

В планах на 2020 год запуск сквозной авторизации, которая позволит быстро и качественно находить нужную информацию, свободно перемещаться по порталу и управлять своим бизнесом с помощью решений МегаФона.

— Какие прогнозы по развитию корпоративного рынка на ближайшие годы?

— Наша аналитика позволяет делать прогнозы о сохранении прироста на уровне около 2% в год. Но структура услуг, которые формируют рынок, будет меняться, становиться цифровой.

Важно, насколько аудитория готова к тому, что мы предоставляем уже не просто телеком-услуги, а доступ к цифровой экосистеме. Во многом это будет определять скорость роста. Со своей стороны, мы активно наращиваем возможности этой экосистемы.

— МегаФон-такси, МегаФон-еда появятся?

— Появятся, когда мы поймем, что услуги такси стали базовой потребностью клиента. Это может быть реализовано в рамках партнерств, может использоваться в качестве кэшбэка или независимого предложения со скидками — возможны варианты.

Мы внимательно анализируем потребности бизнес-сегмента. Двигать телеком в корпоративном сегменте будут новые партнерства — они привносят компетенции, которых не было в традиционном телекоме.

Безусловно, будут меняться технологии, будет все больше открытых систем, будет динамично развиваться их интеграция. Я думаю, что активное развитие получит направление обмена данными и их совместного использования различными игроками рынка. Будет качественно развиваться тема аутсорсинга. Сегодня это цифровой юрист-бухгалтер, завтра — еще плюс десять профессий.

Гид потребителя

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3