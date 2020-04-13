Елена Нечаева, МегаФон: "Двигать телеком в корпоративном сегменте будут цифровые технологии и новые партнерства"

Директор по управлению продажами и стратегическими проектами на корпоративном рынке ПАО "МегаФон" Елена Нечаева приняла участие в открытии Центра бизнес-возможностей в Самаре. В интервью "Волга Ньюс" она рассказала об этом формате коммуникации с клиентами, о ситуации на корпоративном рынке телекома и его трендах.

— Почему именно Самара выбрана для открытия второго после Москвы Центра бизнес-возможностей?

— Центр бизнес-возможностей (ЦБВ) — это проект, который тиражируется по стране. Есть определенные критерии, предъявляемые к городам, где МегаФон планирует их открывать. В нашем списке города-миллионники с высокой представленностью крупного бизнеса либо потенциалом роста в корпоративном сегменте.

Самара априори попадает в список городов-лидеров корпоративного рынка и B2 °C-сегмента. Несмотря на текущую высокую долю рынка, у нас есть позитивная динамика, есть потенциал дальнейшего развития. Также мы ориентировались на требования внутренней эффективности. Команда, которая обеспечивала открытие этой площадки, оперативно отработала свои задачи. Следующим за самарским открылся Центр в Екатеринбурге.

— В каких еще городах появятся такие центры?

— У нас есть планы на год. Сейчас на очереди Санкт-Петербург.

— Какие задачи должен решить этот проект?

— Мы стремимся делать технологии максимально полезными для разного бизнеса, поэтому нам важно создавать условия для диалога с клиентами, мнение и оценка которых представляет для нас максимальную ценность.

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Центр бизнес-возможностей — это площадка, которая может в интерактивном режиме помочь клиенту узнать о технологиях МегаФона больше, получить консультацию эксперта, попробовать сделать что-то с нами вместе. Нам важно создать условия для комфортной и наглядной демонстрации решений МегаФона в максимально адаптированных для клиента условиях.

— А были примеры, когда в московский Центр бизнес-возможностей приходили клиенты и вместе с ними вырабатывалось какое-то новое решение?

— Таких примеров много. Например, с администрацией Тульской области на площадке Центра бизнес-возможностей прорабатывался проект по Big Data в туризме. Для холдинга "Металлоинвест" мы устраивали демонстрацию нашего нового решения "МегаФон Транкинг", а затем адаптировали его под клиента горнорудного сегмента АО "Михайловский ГОК".

— Насколько востребован формат ЦБВ?

— Заполняемость московской площадки очень высокая. Изначально даже не предполагалось такого клиентского трафика. За год проведено около 200 "внешних" встреч, реализовано около 70 проектов, в разработке еще более 100. Также возможности центра используются для обучения наших сотрудников.

— Коммерческий эффект от работы московского Центра компания зафиксировала?

— Мы видим увеличение объемов реализованных для клиентов цифровых решений, базовых услуг. После визита на площадку срок принятия решения объективно становится короче. Мы наблюдали отклик, повышение внимания и поэтому, когда подвели итоги года, решили сделать проект федеральным.

— На презентации вы много внимания уделяли сервисам-помощникам — например, "Цифровому юристу". Насколько востребованы эти продукты, и как на них реагируют государственные структуры? Казалось бы, это самый очевидный рынок — огромный типовой документооборот.

— Аутсорсинговые сервисы мы стараемся в первую очередь внедрять у B2B-клиентов — это более реактивный рынок. Здесь можно быстрее получить обратную связь.

Требования госсектора более строгие, но в целом из-за общего вектора цифровизации он сейчас очень перспективен. Наша задача — показать, что решения МегаФона наиболее качественные, а условия — гибкие и подходящие по бюджету.

— Какие продукты для корпоративного рынка в последнее время показывают наиболее активный рост?

— Интернет вещей сегодня — наиболее активно развивающееся направление, практически все сложные цифровые решения предлагаются на базе IoT, тот же транкинг, контроль кадров, видеоаналитика.

Сопоставимый рост демонстрирует направление Big Data — геоаналитика, скоринг, машинное обучение.

Третье направление — облачные решения и кибербезопасность. Здесь мы тоже наблюдаем значимые приросты и успешно развиваем эти направления.

— Сложно конкурировать на этих новых для МегаФона рынках?

— Возможности открывает активно растущий спрос на такие решения. Например, с развитием онлайн-сообщества и онлайн-ресурсов в геометрической прогрессии увеличивается и объем трафика. Это создает определенную среду со своими угрозами, что, в свою очередь, порождает спрос на решения кибербезопасности.

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Так же с облачными технологиями: растет объем информации, ее необходимо где-то хранить, перерабатывать, возникают новые требования к инфраструктуре и IT-подразделениям большинства компаний. Вместе с этим приходит понимание, что облачные решения — это и выгодно, и безопасно.

Когда рынок подогрет, встает вопрос правильной коммуникации с клиентом, подбора того решения, которое ему необходимо. У нас есть как "коробочные", так и сложнокастомизированные.

— Какое количество SIM-карт в корпоративном сегменте приходится на IoT-устройства?

— Сейчас это порядка 8 миллионов SIM-карт. Но это растущий тренд, и темпы прироста достигают 50% в год. По продажам в этом сегменте мы уже вышли на лидерские позиции. У нас есть данные консалтингового агентства, подтверждающие лидерство МегаФона с долей рынка в 43%.

— Будущее рынка за Интернетом вещей?

— Ни для кого не секрет, что традиционный рынок уже насыщен, у многих абонентов по две, а то и по три SIM-карты. Прирост наблюдается, но он не сопоставим с развитием технологий IoT.

Мы говорим, что традиционный бизнес надо поддерживать, оздоравливать и качественно развивать. Но основные направления развития сейчас — это все-таки IT, Big Data, облачные решения. Мы понимаем это и двигаемся в этих направлениях.

— Регионы сильно отстают от Москвы в этих трендах?

— Понятно, что Москва — это более передовой рынок по сравнению с остальной Россией. Санкт-Петербург ей тоже уступает. Однако, есть регионы, где появляются проекты, которых нет в Москве. И в этом тоже есть перспектива — находить уникальные региональные решения и тиражировать их.

— Какова сейчас доля МегаФона в корпоративном сегменте в целом?

— В течение последних пяти лет мы прирастаем в корпоративном сегменте не менее чем на один процентный пункт в год. В 2019 году этот показатель составил 1,3 процентных пункта.

Сейчас мы находимся на втором месте по доле после МТС. На третьем — Билайн, четвертое место — за Теле2.

— Между вторым и первым местом большой разрыв?

— Он сокращается, и нас это не может не радовать.

— Как развивается сегмент государственных клиентов?

— Запросы госсегмента тоже меняются. Высокий интерес госсегмент демонстрирует, например, в сфере внутреннего туризма. Наиболее прогрессивные регионы, в том числе Самарская область, прорабатывают такие проекты, готовят цифровые карты по построению туристического потока. И МегаФон со своим инструментарием на основе возможностей big data будет в этом вопросе для них лучшими подрядчиком.

— Центры бизнес-возможностей — это офлайн-площадка. А что делается для привлечения и удержания корпоративных клиентов с точки зрения онлайна?

— В 2019 году МегаФон изменил позиционирование в онлайне. Сейчас сайт компании представляет из себя единый портал, который включает и закрытую авторизированную зону для клиентов, где они могут управлять подключенными услугами и развивать свой портфель, подключать и тестировать новые сервисы, и обновленный личный кабинет, который был модернизирован и внешне, и с точки зрения своей функциональности.

В планах на 2020 год запуск сквозной авторизации, которая позволит быстро и качественно находить нужную информацию, свободно перемещаться по порталу и управлять своим бизнесом с помощью решений МегаФона.

— Какие прогнозы по развитию корпоративного рынка на ближайшие годы?

— Наша аналитика позволяет делать прогнозы о сохранении прироста на уровне около 2% в год. Но структура услуг, которые формируют рынок, будет меняться, становиться цифровой.

Важно, насколько аудитория готова к тому, что мы предоставляем уже не просто телеком-услуги, а доступ к цифровой экосистеме. Во многом это будет определять скорость роста. Со своей стороны, мы активно наращиваем возможности этой экосистемы.

— МегаФон-такси, МегаФон-еда появятся?

— Появятся, когда мы поймем, что услуги такси стали базовой потребностью клиента. Это может быть реализовано в рамках партнерств, может использоваться в качестве кэшбэка или независимого предложения со скидками — возможны варианты.

Мы внимательно анализируем потребности бизнес-сегмента. Двигать телеком в корпоративном сегменте будут новые партнерства — они привносят компетенции, которых не было в традиционном телекоме.

Безусловно, будут меняться технологии, будет все больше открытых систем, будет динамично развиваться их интеграция. Я думаю, что активное развитие получит направление обмена данными и их совместного использования различными игроками рынка. Будет качественно развиваться тема аутсорсинга. Сегодня это цифровой юрист-бухгалтер, завтра — еще плюс десять профессий.