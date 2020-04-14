В Тольятти ночью загорелся УАЗ Patriot и огонь повредил еще два автомобиля

Во вторник,14 апреля, в 01:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре у дома на ул. 70-летия Октября в Автозаводском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль УАЗ Patriot и огонь повредил два находившихся рядом автомобиля Lada Granta, у одного из которых повреждены бампер и фара, а у второго крыло и фара.

В тушении машин участвовали семь человек, которые ликвидировали пожар в 01:45.

Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.