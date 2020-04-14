Безопасность в продуктовом магазине во время карантина

Торговые сети усиливают меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, чтобы уберечь от заболевания своих гостей и сотрудников. Давайте разберемся на примере торговой сети "Пятёрочка", насколько мы защищены от инфекции в торговых залах.

Помимо обязательных мер безопасности, таких как работа персонала в масках, перчатках и контроль за состоянием здоровья сотрудников с помощью бесконтактных термометров, руководство торговой сети ввело дополнительные профилактические процедуры и усилило контроль за их выполнением.

Как рассказал генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров, требования к дезинфекции всех помещений универсамов стали более жесткими. Теперь полы в торговых залах обрабатываются не менее двух раз за смену, а дверные ручки и рабочие поверхности — каждый час, ручки покупательских тележек и корзин — три раза в смену, с такой же частотой проводится дезинфекция санитарных комнат. Проводится уборка и в подсобных помещениях. Все магазины обеспечены запасом средств для дезинфекции, а также одноразовыми масками и перчатками для кассиров и продавцов торгового зала.

Новые меры также коснулись и поставщиков товаров. Все они также соблюдают повышенные профилактические меры на производстве, а при доставке товаров в распределительные центры используют дополнительную транспортную упаковку. Как только продукция попадает на склады торговой сети, сотрудники распределительных центров проводят еще более тщательный контроль. Для водителей, которые развозят товар по магазинам, тоже введены новые правила работы: их контакты с другими сотрудниками минимизированы.

В сегодняшней непростой ситуации в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди. Поддержка и оказание им помощи — одно из приоритетных направлений торговой сети. Для пожилых людей выделены определенные часы для посещения магазинов. Они действуют по понедельникам и четвергам с момента открытия ближайшей "Пятёрочки" до 10:00.

Как отметил Сергей Гончаров, торговая сеть присоединилась к акции #МыВместе. Теперь любой пенсионер, находящийся на самоизоляции по всей России, может обратиться на бесплатную горячую линию и оставить заявку на доставку продуктов из "Пятёрочки" или лекарств. Волонтёры помогут принести нужные продукты самоизолированным пенсионерам в самое ближайшее время.

Социальные работники и волонтеры на период действия карантинных мер и самоизоляции могут воспользоваться скидкой при покупке нужных продуктов, им достаточно предъявить соответствующий документ — удостоверение или бейдж.

Сейчас как никогда важно соблюдать социальную дистанцию в торговых залах. Для удобства покупателей в магазинах сети "Пятёрочка" нанесена специальная разметка: обозначено необходимое полутораметровое расстояние между посетителями в прикассовой зоне.

Если каждый из нас будет ответственно соблюдать все рекомендованные меры профилактики и укреплять иммунитет, это позволит обезопасить себя и своих близких.