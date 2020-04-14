67% состоящих в браке россиян хотят вернуться на работу

К прежним условиям труда после удаленки чаще всего мечтают вернуться россияне, состоящие в браке и имеющие детей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, как изменилась их работа после перехода на удаленку. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет, работающие удаленно в период самоизоляции.

Лишь каждый пятый сотрудник, работающий в условиях карантина удаленно, считает, что трудится дома лучше, чем на территории работодателя. 32% считают, что качество их работы после перехода на удаленку стало хуже, у 35% осталось на прежнем же уровне. Чаще других ухудшение качества своей работы отмечают россияне с детьми (36%).

Оценивая объем нагрузки после перехода на дистанционную занятость, 18% опрошенных сообщили о его увеличении. У 36% нагрузка снизилась. У 40% осталась прежней. Мужчины реже, чем женщины, жалуются на рост загруженности после начала работы из дома: 15% против 22%.

Желающих остаться на удаленке по окончании карантина — 19%. Практически две трети опрошенных мечтают вновь ходить на работу (66%). Россияне, состоящие в браке, хотят вернуться на работу чаще холостых и незамужних (67 и 62% соответственно). Сотрудники с детьми — чаще бездетных (67 и 60%). Еще больше желающих ходить на работу — среди работающих удаленно мужчин (69%).

6 из 10 россиян, работающих на дому из-за карантина по коронавирусу, столкнулись с различными сложностями и последствиями вынужденного перехода на новый тип занятости. 7% отмечают снижение уровня доходов. По 6% отмечают воздействие разнообразных отвлекающих факторов, перебои с интернетом, отсутствие необходимой оргтехники и сложности доступа к информационным ресурсам компании. 5% не имеют возможности организовать отдельное изолированное рабочее место. По 4% отмечают сложности с бумажным документооборотом, неотлаженность бизнес-процессов на удаленке, жалуются на нехватку общения с коллегами и клиентами, а также на то, что ресурсов домашнего компьютера недостаточно для работы. По 2% респондентов отмечают снижение спроса на продукцию и услуги, с которыми они работали ранее, трудности в коммуникации с коллегами, руководством и клиентами, невозможность перевода на удаленку некоторых рабочих процессов. Также по 2% голосов у жалоб на личную неорганизованность и лень, лишние денежные траты на оплату электроэнергии и покупку ПО. Еще 2% опрошенных признались, что скучают по работе и коллективу. Об отсутствии трудностей перехода на удаленку говорят лишь 29% россиян.