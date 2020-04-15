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ДТП Происшествия

В ДТП с Toyota и Jaguar в Самаре пострадали женщина и ребенок

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 апреля, в Самаре в 18:40 40-летняя женщина за рулем Toyota Rav 4 по ул. Маршала Устинова спровоцировала ДТП, в котором пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, при проезде нерегулируемого перекрестка в районе дома № 40 "А" по ул. Маршала Устинова она не выполнила требование дорожного знака 2.4 ПДД РФ "Уступи дорогу", в результате чего столкнулась с автомобилем Jaguar S-TYPE под управление 28-летнего водителя, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП телесные повреждения получили четырехлетний пассажир и 26-летняя пассажирка автомобиля Toyota Rav 4. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили каждому амбулаторное лечение.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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