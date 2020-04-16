В Тольятти начал работу популярный сервис доставки продуктов СберМаркет

Крупнейший сервис доставки продуктов СберМаркет запустили в Тольятти. С 16 апреля тольяттинцы смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. В первое время СберМаркет в Тольятти будет доставлять заказы из торговой сети МЕТРО, причем для совершения покупок не потребуется карта клиента. Позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Доступен весь ассортимент магазина, в общей сложности это более 23 тыс., в том числе акционные товары со скидками до 50%, а также собственные недорогие бренды ритейлера.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный вами временной интервал с 9 утра до 11 вечера. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей - за последующие.

Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

"Сегодня СберМаркет - это важнейший социальный сервис для населения, мы помогаем обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, когда людям лучше оставаться дома. Наша работа сейчас важна, как никогда, и поэтому в апреле мы будем масштабно развивать бизнес: увеличивать команду сборщиков и курьеров, выходить в новые города России, развивать сотрудничество с продуктовыми ритейлерами", - говорит Асан Курмангужин, генеральный директор "СберМаркет".

Сервис доступен в 56 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, "Ашан", "Лента", "ВкусВилл" и "Азбука Вкуса".