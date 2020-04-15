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Пожары Происшествия

При тушении квартиры в Тольятти пожарные эвакуировали ребенка по автолеснице

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 апреля, в 14:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в жилом доме на пр. Степана Разина, 27 в Автозаводском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу пожарные установили, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи на площади 15 кв. метров. В их тушении участвовали 18 человек, которые ликвидировали пожар в 15:30.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что в результате происшествия погибших нет. Но в медицинские учреждения госпитализированы двое мужчин в возрасте 67 и 36 лет. Кроме того, в целях безопасности из дома было эвакуировано 25 человек, один из которых ребенок. Его эвакуация проводилась с помощью пожарной автолестницы.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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