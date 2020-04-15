16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СамГТУ стартуют онлайн-конференции для абитуриентов Самарские школьники и студенты: вынужденные "каникулы" больше не радуют Школьный патриотический проект поможет Самаре получить звание "Город трудовой доблести" Ноутбуки от правительства получат только семьи, в которых не менее четырех школьников Агентство стратегических инициатив запустило акцию по обеспечению школьников компьютерами

Образование Общество

В СамГТУ стартуют онлайн-конференции для абитуриентов

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 18 апреля, Самарский политех встречает абитуриентов онлайн-ведущие преподаватели вуза дистанционно пообщаются со школьниками на онлайн-конференции в рамках профориентационных мероприятий "Апрельские встречи".

К участию приглашаются самарские старшеклассники, а также учащиеся школ из других городов.
Абитуриенты смогут побеседовать с руководителями факультетов и ведущими преподавателями СамГТУ и задать все интересующие их вопросы. Ребятам расскажут о направлениях и профилях подготовки в университете, условиях поступления и особенностях обучения.

График всех мероприятий с указанием даты и времени проведения здесь.

Для участия в конференции необходимо пройти по ссылке на платформе Zoom в указанное в таблице время.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3