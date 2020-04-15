В СамГТУ стартуют онлайн-конференции для абитуриентов

В субботу, 18 апреля, Самарский политех встречает абитуриентов онлайн-ведущие преподаватели вуза дистанционно пообщаются со школьниками на онлайн-конференции в рамках профориентационных мероприятий "Апрельские встречи".

К участию приглашаются самарские старшеклассники, а также учащиеся школ из других городов.

Абитуриенты смогут побеседовать с руководителями факультетов и ведущими преподавателями СамГТУ и задать все интересующие их вопросы. Ребятам расскажут о направлениях и профилях подготовки в университете, условиях поступления и особенностях обучения.

График всех мероприятий с указанием даты и времени проведения здесь.

Для участия в конференции необходимо пройти по ссылке на платформе Zoom в указанное в таблице время.