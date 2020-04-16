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Работа и Кадры

Россияне стали чаще обращаться в службы занятости

МОСКВА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2ГИС зафиксировал трехкратное увеличение обращений к службам занятости в городах России на фоне эпидемии коронавируса.

Фото: Архив «ВН»

По данным 2ГИС, за последние три недели — с 23 марта по 12 апреля — россияне в 3,14 раза чаще, чем год назад, искали в справочнике службы занятости. В прошлом году в это же время центры занятости в России искали в среднем 3200 раз в день, а в последние три недели число поисков вплотную приблизилось к 10 тысячам в день.

В Москве число поисков центров занятости выросло в 4,8 раза к прошлому году, в Санкт-Петербурге — в 3,1, в Екатеринбурге — в 3,7, в Новосибирске — в 3,9 раза. Самый большой рост обращений в службы занятости — в Набережных челнах, где число поисков выросло к прошлому году в 7,3 раза.

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