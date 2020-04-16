Россияне готовы отказаться от майских и новогодних каникул, чтобы компенсировать карантин

Вероятно, после окончания карантина по коронавирусу работодателям потребуется наверстывать время простоя.

Сервис по поиску работы SuperJob узнал о готовности россиян работать 6 дней в неделю или отказаться от майских и новогодних каникул, чтобы компенсировать простой в период самоизоляции. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающего по 5-дневному графику, из всех округов страны.

52% россиян готовы работать 6 дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах. Мужчины согласны пойти на такую меру чаще женщин: 55% против 50% соответственно. Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о готовности перейти на 6-дневку: 46% среди россиян с доходами меньше 30 тыс. рублей в месяц и 56% среди опрошенных с доходами от 80 тыс. рублей. Чаще всего же готовность пожертвовать одним выходным днем выражает молодежь до 24 лет (65%).

Более популярный вариант компенсации времени простоя из-за карантина по COVID-19 — отказ от майских и новогодних каникул: весенним и зимним отдыхом готовы пожертвовать 64% россиян. Женщины чаще говорили о готовности работать в каникулы, чем мужчины: 67% и 60% соответственно. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).