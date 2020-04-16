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В Самарской области в жилье нуждаются 5 тыс. сирот

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей продолжает оставаться актуальной проблемой для Самарской области, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в регионе Ольги Гальцовой.

На начало 2020 г. на учете стояло 5003 нуждающихся из этой категории. Из них 455 человек в возрасте от 23 лет и старше. В возрастной категории 18-23 года таких граждан 2017 и еще 2531 несовершеннолетних от 14 лет, чье время получения жилья еще не наступило.

"Лица, ранее жившие в госучреждениях и не имеющие жизненного опыта, не всегда могут самостоятельно разрешить свои бытовые проблемы. Им негде жить, а решение жилищного вопроса затягивается на годы. Для решения проблемы эти граждане часто обращаются в суды, так как судебные решения исполняются в первую очередь", — отмечает омбудсмен.

Права сирот помогает отстаивать региональная прокуратура: только в 2019 г. ею подано в суды 420 исковых заявлений. Однако на 1 января 2020 г оставались неисполненными 700 судебных решений об обязании администраций муниципалитетов области предоставить благоустроенные жилые помещения. Причина — отсутствие денег.

Финансирование программы по предоставлению сиротам жилья более чем на 90% осуществляется региональной казной, остальное — федеральные субсидии.

В то же время в прошлом году 605 человек таки получили от государства крышу над головой. Из них 203 в крупных городах региона - Самаре, Тольятти и Сызрани. Тем не менее в Самаре так и осталось необеспеченными 786 человек, в Тольятти и Сызрани их число даже выросло до 327 и 189 человек.
 

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