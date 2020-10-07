В правительстве обсудили промежуточные итоги реализации нацпроектов в регионе

Под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова прошло очередное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, приуроченное ко Всемирному дню действий профсоюзов "За достойный труд!".

В заседании приняли участие члены трехсторонней комиссии, представители территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, представители отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области, ассоциации "Союз работодателей Самарской области", Федерации профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палаты региона, руководители ряда структурных подразделений правительства Самарской области, представители промышленности и бизнеса.

Поддержке квалифицированных специалистов, составляющих основу современной и конкурентоспособной экономики, особое внимание уделяется губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Эту работу с прошлого года помогают реализовывать национальные проекты, инициированные президентом страны.

Работа ведется при участии Федерации профсоюзов Самарской области и Союза работодателей, которые проводят консультационную и информационную работу среди представителей предприятий — потенциальных участников нацпроектов.

Так, к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" уже подключилось 81 предприятие региона (в планах до 2024 года — не менее 250 предприятий). На текущую дату средний показатель по предприятиям-участникам проекта в части увеличения выработки составил 133%.

Что касается поддержки непосредственно сотрудников предприятий-участников, то в целях повышения производительности труда 1070 человек уже смогли переобучиться и повысить уровень своей квалификации. Все работники по завершении обучения приступили к трудовой деятельности.

Нацпроект дает возможность обучать сотрудников по программам и профессиям, востребованным на предприятиях и возместить средства на обучение работодателям через центры занятости населения. В этом году численность участников составит 310 человек.

Помимо поддержки ведущих предприятий региона, не остались в стороне предприятия малого и среднего бизнеса. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе осуществляется развитие информационной и консультационной помощи предпринимателям по вопросам эффективного управления, повышения конкурентоспособности, продвижения товаров и услуг на внутренние и внешние рынки. А также подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для малого бизнеса и другие направления.

Кроме того, продолжается расширение инфраструктуры поддержки предпринимательства. Запланировано открытие новых центров "Мой бизнес", два муниципальных центра откроются в Новокуйбышевске и Чапаевске, в прошлом году открыто 4 таких центра (Тольятти, Сызрань, Самара, Отрадный).

В Самаре начнет работу региональный центр "Мой бизнес", где предприниматели смогут получить весь спектр услуг по поддержке и развитию бизнеса.