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Клиенты ВТБ в ПФО чаще всего совершают покупки во вторник

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ в Приволжском федеральном округе, как и в целом по России, чаще всего совершают покупки по вторникам. По итогам 9 месяцев 2020 года в этот день клиентами банка совершалось более 20% всех транзакций. Реже всего покупки осуществляются по понедельникам, но именно в первый день недели клиенты совершают самые дорогие покупки.

Вторым по частоте и объему транзакций у клиентов ВТБ в Приволжье по итогам трех кварталов стала среда — на нее приходится 17% покупок как по количеству, так и по стоимости. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье приволжские клиенты банка тратят одинаковые суммы — 14% от общего средненедельного объема. Меньше всех транзакций проходит в понедельник — 7% по количеству покупок и 8% по объему. Однако именно в первый рабочий день средний чек самый высокий — в целом по стране это 838 рублей, в Приволжском федеральном округе — 629 рублей. Самый низкий средний чек у клиентов банка зафиксирован в субботу — 712 рублей. А в ПФО клиенты ВТБ меньше всего тратят в пятницу — средний чек составляет 555 рублей.

В сентябре тренд изменился — четверть всех покупок клиентов ВТБ в ПФО за неделю приходилось на среду. Еще 16% транзакций совершалось в пятницу, на третьем месте — вторник (15%). Меньше всего клиенты банка также тратились в понедельник — расходы по картам ВТБ в округе в первый день недели составляли всего 7% от средненедельного объема. Средний чек в "день тяжелый" по России также был самым высоким — 871 рубль, самый низкий средний показатель фиксировался в субботу — 702 рубля. В ПФО это 647 и 549 рублей соответственно.

"Мы видим, что лидером по тратам во вторник, как и в другие дни недели, являются продукты питания — на них приходится треть всех ежедневных расходов клиентов и порядка половины всех транзакций за неделю. Второе место по доле расходов по картам занимает покупка одежды — на нее приходится около 7% трат, а самыми популярными днями для шопинга являются вторник и среда. На третьем месте — расходы на топливо, в среднем на бензин приходится 5% расходов по картам", — отмечает Ксения Андреева, руководитель управления "Дебетовые карты и счета".

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