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Хоккей Спорт

"Лада" в овертайме проиграла "Динамо" — 1:2

ТОЛЬЯТТИ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 октября, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Динамо" из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на четвертой минуте открыл нападающий "Лады" Николай Владимиров, завершивший свой проход броском под перекладину — 1:0.

Гости отыгрались на 14-й минуте, когда Владимир Барабанов воспользовался передачей на пятак — 1:1.

Второй и третий периоды расклад сил не изменил, хотя моменты для взятия ворот были у обеих команд, но надежно играли вратари.

Судьба матча решилась в овертайме. На первой же минуте Павел Здунов получил удаление до конца матча, а гости — численное преимущество до окончания овертайма. На его третьей минуте Михаил Епишин забросил вторую шайбу в ворота Романа Смирягина, отразившего в этой игре 39 бросков — 1:2 победа "Динамо".

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