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Хоккей Спорт

ХК "Ладья" возглавил Филипп Метлюк

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководством ХК "Лада" было принято решение расторгнуть контракт с главным тренером "Ладьи" Олегом Ларионовым.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Молодежную команду возглавит Филипп Метлюк, до этого занимавший должность старшего тренера ДЮСШ "Лада".

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