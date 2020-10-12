ХК "Ладья" возглавил Филипп Метлюк

Руководством ХК "Лада" было принято решение расторгнуть контракт с главным тренером "Ладьи" Олегом Ларионовым.
Молодежную команду возглавит Филипп Метлюк, до этого занимавший должность старшего тренера ДЮСШ "Лада".
Руководством ХК "Лада" было принято решение расторгнуть контракт с главным тренером "Ладьи" Олегом Ларионовым.
Молодежную команду возглавит Филипп Метлюк, до этого занимавший должность старшего тренера ДЮСШ "Лада".
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