Самарская область получила стабильный прогноз по уровню кредитного рейтинга

Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне "ВВ+" с прогнозом "Стабильный".

Ранее другое международное рейтинговое агентство "Moodyʼs Investors Service Ltd." (далее — Moodyʼs) также подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне "Ba2", улучшив прогноз со "Стабильного" на "Позитивный".

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств S& P и Moodyʼs Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, республикам Татарстан и Башкортостан.

"Мы считаем, что Самарская область продолжит размещать выпуски ценных бумаг на рынке облигаций в 2021–2022 гг. после успешного размещения облигаций объемом 5 млрд руб. в августе 2020 года. Мы отмечаем плавный график погашения долга Самарской области: сроки погашения обязательств равномерно распределены — во многом благодаря реструктуризации бюджетных кредитов. Кроме того, показатели ликвидности региона также поддерживаются хорошим доступом к внешним источникам: область регулярно осуществляет выпуски на российском рынке облигаций, имеет успешный опыт по привлечению финансирования в неблагоприятных рыночных условиях. Мы также принимаем во внимание хорошую практику взаимодействия региона с некоторыми российскими банками, что должно позволить Самарской области обеспечить финансирование в случае сокращения доходов", — отметили аналитики S&P.

Также аналитиками S& P отмечаются улучшение финансового планирования, хорошие финансовые показатели и значительный опыт в области контроля расходов, а невысокий дефицит бюджета позволит региону поддерживать уровень долга на низком уровне, что, как и прежде, будет оказывать позитивное влияние на рейтинг области.

Негативное влияние COVID-19 на снижение темпов роста национальной экономики и экономики Самарской области в 2020 году, и, следовательно, сокращение ожидаемого объема поступлений от налога на прибыль предприятий ограничивают возможности повышения уровня рейтинга Самарской области.

Подтверждение международным рейтинговым агентством S& P кредитного рейтинга Самарской области на уровне "ВВ+", а также "Стабильный" прогноз на будущее в настоящее время является позитивным сигналом, отражающим усилия губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, правительства региона в проведении взвешенной бюджетной политики и подготовленности Самарской области к различным стресс-сценариям.

"Антикризисный план развития региона, который был нами разработан и представлен аналитикам S& P накануне проведения кредитного комитета по Самарской области, подтверждает, что мы заблаговременно проработали меры, применяемые в текущей кризисной ситуации, что и впредь позволит нивелировать возникающие негативные события.

Аналитики международных рейтинговых агентств S& P и Moodyʼs отмечают, что у региона есть опыт по преодолению кризисных ситуаций, которые уже неоднократно происходили в прошлом. Уверен, что Самарская область достойно преодолеет те испытания, которые переживает экономика в настоящее время, — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.