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Преступления Происшествия

Полицейские вернули самарцу два автомобиля, отданные в аренду мошеннику

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарской полиции разыскали и вернули местному жителю два автомобиля, отданные в аренду мошеннику, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В середине лета потерпевший по договору аренды передал имущество мужчине, прописанному в Московской области, а по истечению срока аренды не получил автомобили обратно.

Отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий. В том числе проверили автосервисы, специализирующиеся на ремонте автомобилей определенной марки и отработали на причастность лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе рабочей командировки пропавшие автомобили обнаружены в одном из регионов РФ и возвращены законному владельцу.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.

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