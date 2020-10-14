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Образование Общество

Чиновники объяснили, почему не закрываются на карантин классы с заболевшими Covid-2019

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В департаменте образования Самары прокомментировали ситуацию с незакрытием на карантин школьных классов, в которых у детей выявлен коронавирус.

Объяснение последовало в ответ на вопрос в Твиттере. По словам женщины, обратившийся через соцсеть в департамент, у двоих ее детей — учащихся первого и шестого классов — положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. О какой именно школе идет речь, в посте не уточняется.

"Дети до сегодняшнего дня посещали занятия. Всех детей надо закрыть на карантин, но в учебные заведения не сообщили о ситуации должностные лица. Как такое может быть?" — недоумевает жительница города.

В ответ на это представители департамента образования Самары пояснили, что "класс общеобразовательного учреждения закрывается на карантин только по предписанию Роспотребнадзора", и если общеобразовательное учреждение его не получило, то оснований для закрытия класса нет.

Мама этим ответом осталась не удовлетворена и заявила, что, согласно пояснениям, которые ей дали, "предписание Роспотребнадзора идет 2 дня". "Вы понимаете, что за это время дети, контактировавшие с моим ребенком, понесут эту инфекцию в массы? Классных руководителей мы сразу поставили в известность. Можно как-то ускорить процесс доведения офиц.информации?" — поинтересовалась она.

Однако в департаменте сообщили, что "информирование руководителем учреждения находится в компетенции Роспотребнадзора". "Департамент образования не может повлиять на сроки", — подытожили в ведомстве. 

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