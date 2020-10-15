ЦСК ВВС проиграл "Рязани" — 2:5

В среду, 14 октября, ХК ЦСК ВВС уступил "Рязани" на домашнем льду в очередном матче ВХЛ — Кубок шелкового пути, сообщает пресс-служба "летчиков".

Игра началась с быстрого гола волжан. За ошибку в своей зоне гостей наказал Евгений Грошев — 1:0. Но это не помешало рязанцам отыграться и выйти вперед уже в первом периоде.

В начале второго периода капитан гостей Владимир Карпов сделал счет 1:3.

В середине заключительной 20-минутки капитан ЦСК ВВС Игорь Игнатушкин вернул свою команду в игру — 2:3, воплотив в гол гроссмейстерский пас Максима Лазарева. Но "Рязань" все равно оказалась сильнее. К тому же, хозяева схлопотали два подряд удаления и остались втроем. Все это привело к итоговому счету 2:5.