Сеть кинотеатров "КАРО" покажет прямую трансляцию боя Хабиба и Гэтжи

Сеть кинотеатров "КАРО" вместе с UFC® и Медиа-Телеком приглашает в свои кинозалы на прямую трансляцию основного карда турнира UFC® 254: ХАБИБ vs. ГЭТЖИ, который пройдет 24 октября в Абу-Даби. Главным событием вечера станет объединительный титульный бой между непобежденным чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем титула временного чемпиона и #1 в рейтинге легкого веса UFC Джастином Гэтжи.

Зрители "КАРО" смогут насладиться трансляцией одного из самых ожидаемых и громких спортивных событий года на больших экранах в том числе в Самаре.

Билеты уже доступны на сайте: karofilm.ru/film/7028.

"Возвращение UFC на большие экраны — еще одна важная победа. Фанаты смешанных единоборств в еще большем количестве городов России смогут посмотреть одно из важнейших спортивных событий года. Мы рады сделать турниры UFC ближе и дать болельщикам смешанных единоборств возможность окунуться в атмосферу Бойцовского острова", — комментирует вице-президент UFC в России Андрей Громковский.

"В прошлом году зрители высоко оценили возможность увидеть прямые трансляции турниров UFC на кинотеатральных экранах, поэтому в 2020-м мы увеличили количество площадок в два раза, турнир смогут посмотреть болельщики во всех городах нашей сети, оставаясь при этом в комфортных, безопасных условиях с высоким качеством изображения", — говорит вице-президент по управлению кинопоказом КАРО Майя Манерова.