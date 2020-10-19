ПСБ заработал 17 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года

Чистая прибыль ПСБ за 9 месяцев 2020 года составила 16,9 млрд рублей. Активы банка выросли на 29% к началу года и достигли 2,5 трлн рублей.

"В третьем квартале этого года на фоне общего восстановления экономической активности ПСБ продолжил уверенный рост кредитования, преимущественно благодаря положительной динамике в гражданском сегменте. Рост объемов бизнеса в целом способствовал увеличению ключевых доходов банка на 15% квартал к кварталу, включая значительный прирост чистого комиссионного дохода на 32%. В результате существенного увеличения ключевых показателей деятельности прибыль отчетного квартала составила 10,7 млрд рублей. На 1 октября мы достигли знакового рубежа по активам в размере 2,5 трлн рублей, заложенного в нашей стратегии на период 2019–2023 гг., и мы продолжим уверенно наращивать нашу клиентскую базу и объемы операций по всем направлениям бизнеса, увеличивая свой доход и улучшая операционную эффективность", — прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Операционный доход за 9 месяцев 2020 г. вырос на 31% год к году до 77,2 млрд рублей (1), при этом чистый процентный доход вырос на 23% год к году до 49,8 млрд рублей за счет роста объемов бизнеса, а чистый комиссионный доход увеличился на 22% год к году до 14,6 млрд рублей, что обеспечено в основном транзакционным и гарантийным бизнесом.

Расходы по созданию резервов (2) (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам 9 месяцев 2020 г. составили 17,1 млрд рублей против 7,6 млрд рублей за 9 месяцев 2019 г., что связано с ухудшением макроэкономической ситуации на фоне снижения мировых цен на нефть и пандемии COVID-19 во 2-м квартале 2020 г. Начавшийся в 3-м квартале тренд на восстановление экономики нельзя пока назвать устойчивым, т. к. сохраняется риск введения новых ограничительных мер и снижения деловой активности вследствие возобновления роста заболеваемости, поэтому банк остается консервативным при оценке рисков.

За 9 месяцев 2020 г. клиентский кредитный портфель (3), нетто (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 49% и по состоянию на 1 октября 2020 г. составил 1 419 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 1 130 млрд рублей, показав 43% рост за 9 месяцев, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) — 289 млрд рублей (+75%). В рамках запущенных с апреля программ поддержки клиентов банк выдал порядка 110 млрд рублей кредитов.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка за 9 месяцев практически не изменилась по сравнению с уровнем прошлого года и составила 1,9%. Покрытие неработающих кредитов составило 106%.

Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) увеличились на 21% и по состоянию на 1 октября 2020 г. составили 1 835 млрд рублей. При этом счета до востребования выросли на 27%, а их доля в средствах на счетах клиентов увеличилась с 46% до 48% за отчетный период.

Средства на счетах юридических лиц на 1 октября 2020 г. составили 1 301 млрд рублей, увеличившись на 20% с начала года. Объем средств на счетах физических лиц вырос на 25% с начала 2020 года и составил 534 млрд рублей на 1 октября 2020 г.

Собственные средства (капитал) банка на 1 октября 2020 г. составили 242 млрд рублей, что на 63 млрд рублей больше, чем на начало 2020 года. Прирост капитала произошел за счет полученной прибыли за 9 месяцев 2020 г., размещенных субординированных облигаций в размере 21 млрд рублей, выпущенных в рамках мирового соглашения по конвертации депозитов НПФ, а также эффект от присоединения Связь-Банка.

Нормативы достаточности капитала выполняются с запасом (Н1.1=10,2%, Н1.2=10,2%, Н1.0=12,5%).

Показатели ликвидности на 1 октября 2020 г. находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 105% (мин 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 146% (мин 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) превышает 100%.