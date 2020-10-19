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Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина откроется выставка Павла Губера

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском музее им. Алабина с 24 октября по 12 ноября пройдет выставка фотографа Павла Губера.

Фото: музей им. Алабина

Выставка "Бабочка" включает более тысячи авторских фотографий, объемных инсталляций и видео-арта.

Павел Губер специально организовал пространство выставки: все элементы объединены в определенную последовательность, чтобы передать зрителю авторскую концепцию — плавное развитие жизни в мире. Фотограф сравнивает развитие человеческой личности и всей цивилизации с жизненным циклом насекомого: сначала медленная и некрасивая гусеница, затем неподвижный кокон и наконец — прекрасная бабочка. Так, по мнению Павла Губера, и человечество движется от элементарных орудий труда, примитивного уклада жизни и животной жестокости к высокоразвитым технологиям, творческому созиданию, любви и красоте.

Стоимость входного билета 400 рублей.

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