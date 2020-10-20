Сергей Баландин представил авторскую выставку "Времена суток" (18+) в Горький Центре

В субботу, 17 октября, в пространстве Горький Центр Сергей Баландин представил свою авторскую выставку "Времена суток".

Куратор Сергей Баландин получил в 2020 г. престижную премию в сфере современного искусства — "Инновация" в номинации "Куратор года". Его работы как куратора хорошо известны всем, кто ходит на выставки в галерею "Виктория" и хотя бы немного следит за художественной жизнью Самары. Он автор таких проектов как "Квартирная триеннале" и "Карманный авангард", преподаватель Самарской школы авангарда. Но в последние годы Сергей крайне редко представал перед публикой в амплуа художника.

Его прошлые перформансы "Микрофон (Input/Output)" (2008), "Смерть" (2008), "Или как раньше, или никак" и проекты в галерее XI комнат уже обросли легендами.

"Его искусство — это интерес к телу, метафора, драматургическая композиция и почти религиозный пафос. Главное направление — перформанс, акции, призванные шокировать зрителя. На выставке будут представлены фото- и видеодокументации разных лет, но никогда не выставлявшиеся и образующие, по замыслу художника, единое высказывание", — сказано в описании выставки.

Выставка Сергея Баландина "Времена суток" в Горький Центре (Самара, ул. Куйбышева, 113) будет идти до 8 ноября. Билет на выставку стоит 150 р., но при репосте анонса выставки с официальной страницы мероприятия в соцсетях — 100 рублей. Все вопросы по телефону — 333-89-01.