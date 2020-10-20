Киноклуб "Треугольник" покажет индустриальную сказку Юсупа Разыкова "Керосин"

29 октября в ЦРК "Художественный" в рубрике "Наше кино" покажут фильм Юсупа Разыкова "Керосин" (2019). На "Кинотавре" он был удостоен приза Гильдии киноведов и кинокритиков.

Это история о простых матерях и их семьях, которые выживают в сложнейших жизненных обстоятельствах, о их любви, преданности и красоте.

Главная героиня нового фильма режиссера "Керосин" — 83-летняя женщина, проживающая в почти вымершем поселке, где остальные дома сгорели при сильном пожаре. Единственный магазин закрывается, и с ним у бабушки пропадает и электричество. Дочь навещает редко, а единственным собеседником остается курочка, да и ту проезжие дальнобойщики зарубили для себя. Будучи совершенно простым, деревенским человеком, главная героиня пытается выживать, как может, превозмогая различные жизненные трудности. Тем более, что теперь ей снится покойный муж, который настойчиво требует завести поросенка…

"Это и индустриальная сказка, и магическая драма. Сказочность здесь обязательно должна учитываться. Было это или нет, никто не поймет. Если с самого начала ощутил сочувствие к этой женщине, то уже веришь всему, что с ней происходит. Даже если она это выдумала. Эта и гигантская бочка с керосином, свинья-медалистка, курица, которая приносит ей яйца с того света, муж за забором, который дозором ходит вокруг избы", — рассказал Юсуп Разыков о жанре картины.