Третьяковская галерея привезет в Самару выставку "Передвижники: образ эпохи"

Художественный музей Самары с 30 октября открывает выставку "Передвижники: образ эпохи", где представлены полотна, созданные художниками в годы расцвета деятельности объединения. Портретные и жанровые образы И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, Н.А. Ярошенко, В.Д. Поленова и других участников Товарищества, складываются в многоликий образ эпохи.

Произведения живописцев, входивших в Товарищество передвижных художественных выставок, сохранили для потомков облик выдающихся и рядовых представителей русского общества второй половины XIX века. Их работы легли в основу коллекции всемирно известной Государственной Третьяковской галереи.

Стоимость входного билета для всех категорий граждан - 100 рублей. Выставка будет работать до 17 января 2021 года.