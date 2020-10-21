В "Художественном" пройдет фестиваль французского кино

В ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) с 26 октября по 23 ноября пройдут вечера французского кино в рамках VI Международного фестиваля "Французская осень".

В 2020 г. тема фестиваля — поиск себя. "Изоляция, которую мы все пережили во время пандемии, позволила нам задуматься о своей жизни, сосредоточиться на том, что для нас по-настоящему важно. Посмотреть на свое прошлое и задаться вопросом о настоящем, чтобы узнать, действительно ли жизнь, которую мы ведем, является той жизнью, которую мы желаем" — комментируют организаторы фестиваля.

Программа кинопоказов:

26 октября "100 килограммов звезд"/ 100 kilos d'étoiles (Франция, 2019, драма, комедия, 88 мин., 12+)

У 16-летней Лоис с детства одна мечта — стать космонавтом и улететь далеко от Земли, где она чувствует себя чужой. У нее талант к математике и физике, но есть проблема: Лоис весит 100 кг, и способа избавиться от такой наследственности нет. Когда Лоис, кажется, теряет все, она встречает Амели, Станну и Жюстин, трех девочек, которые готовы улететь в космос вместе с ней.

В ролях: Лор Дюшен, Анжель Мецгер, Полин Серийе, Зои де Тарле, Изабель де Эртог, Филипп Реббо, Джонатан Ламбер, Бастьен Бодекот, Максим Дрисен, Элиза Авеланж.

2 ноября "Красивый бандит"/ Un beau voyou (Франция, 2017, драма, комедия, 104 мин., 16+)

Накануне ожидаемого выхода на пенсию незадачливый комиссар полиции сталкивается с дерзким похищением картины. Элегантность совершенного преступления вынуждает его начать расследование.

В ролях: Шарль Берлен, Сванн Арло, Дженнифер Декер, Жан-Кентен Шатлен.

9 ноября "Прощание с ночью"/ Lʼadieu à la nuit (Франция, 2019, драма, 103 мин., 16+)

Мюриэль счастлива видеть своего внука Алекса, который приезжает навестить ее перед переездом в Канаду. Заинтригованная его поведением, она внезапно узнает, что он Алекс, его ожидает совсем другая жизнь. Мюриэль понимает, что действовать необходимо очень быстро.

В ролях: Катрин Денев, Кейси Мотте-Кляйн, Улайя Амамра, Камель Лабруди, Стефан Бак. Фильм — обладатель награды внеконкурсной программы на Берлинале 2019.

16 ноября "Все, что осталось от революции"/ Tout ce quʼil me reste de la révolution (Франция, 2018, комедия, 88 мин., 18+)

Анжеле было восемь лет, когда первый Макдональдс открылся в Восточном Берлине. С тех пор она боролась с проклятием своего поколения: родиться "слишком поздно" во время глобальной политической депрессии. Ее сестра выбрала мир бизнеса, а мать в одну ночь бросила свою политическую борьбу, чтобы уехать в одиночку в деревню.

В ролях: Джудит Дэвис, Малик Зиди, Клер Дюма, Симон Бакуше.

23 ноября "Жизненная необходимость"/ Perdrix (Франция, 2019, драма, мелодрама, комедия, 99 мин., 18+).

Размеренная жизнь Пьера Пердрикса изменилась с появлением искрометной и неуловимой Жюльетты Вебб. Подобно урагану она ворвалась в его замкнутый мир, заполнив его чувственностью и хаосом. Пьеру и его родным придется пересмотреть свои взгляды и начать жить по-настоящему.

В ролях: Сванн Арло, Мод Уайлер, Фанни Ардан, Николя Мори, Patience Munchenbach, Александр Стайгер.

Начало сеансов в 18:30. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Стоимость билета на каждый показ фильма: 150 рублей.