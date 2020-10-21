Какие новые возможности есть у камеры моментальной печати Instax Mini 11 от FUJIFILM

Камера Instax Mini 11 от FUJIFILM, помимо привычных качеств линейки — культовый дизайн, удобный формат, легкость в использовании, приобрела возможности автоматического контроля экспозиции, режим селфи, варианты кастомизации и пять новых цветовых решений. Рассказываем, как это влияет на съемку и ее результат.

Японская компания FUJIFILM выпустила первое поколение устройства моментальной печати Instax в 1998 году. За 20 лет камера стала популярна и пользуется вниманием в Европе и США. Рынок продаж уже охватил 100 стран мира.

Основными качествами, которые выделяют камеру Instax среди аналоговых устройств, считают дизайн и легкость в использовании. Instax ни раз замечали международные эксперты премий Red Dot Design Award и If Design Award. Самыми популярными моделями линейки считаются Instax Mini 8 и Instax Mini 9. Именно с этими моделями камера приобрела свой культовый дизайн.

В 2020 году FUJIFILM выпускает на рынок новое поколение популярной линейки — Instax Mini 11. Где уделяет особое внимание качеству съемки, и дает новые возможности пользователям для кастомизации устройства. Отличительные качества новой модели — автоматический контроль экспозиции, режим селфи, варианты кастомизации и пять цветовых решений корпуса.

Автоматический контроль экспозиции у Instax Mini 11 помогает определять камере уровень окружающего освещения и выбирать оптимальный вариант скорости затвора и мощность вспышки, что в итоге позволяет делать удачные снимки в любых условиях. Instax Mini 11 сама находит свет и не допускает неудачных темных фотографий.

Актуальный режим селфи не требует дополнительных линз. Для его использования достаточно просто выдвинуть объектив. Контролировать экспозицию кадра можно в специальном мини-зеркале на объективе. Для того, чтобы сделать удачное селфи достаточно держать камеру на расстоянии всего 30 см. Напомним, что камера легкая — ее вес без дополнительных устройств не превышает 300 грамм. Зарядки камеры хватает на 100 фотографий, а кадр проявляется уже спустя 90 секунд.

Конечно, в Instax Mini 11 не забыли и о дизайне. Новое поколение камер переняло у своих популярных предшественников удобство и простоту в использовании. Устройство легко помещается в руке и имеет всего две кнопки. За счет плавных линий его удобно держать, а благодаря использованию различных материалов и гравировки на задней панели для фотокассеты — Instax держать приятно.

Камера вышла в пяти цветах — белый лед, нежная лаванда, дымчатая роза, голубое небо, дерзкий уголь. Помимо этого, пользователям будут предоставлены специальные аксессуары для кнопки спуска затвора, что откроет возможности для кастомизации камеры.

Чтобы сделать снимки еще оригинальнее, можно приобрести к камере и новую пленку Instax mini BLUE MARBLE film. Где паттерн для рамки фото напоминает мраморный рисунок.