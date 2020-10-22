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Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области число организаций уменьшилось на 10 тысяч

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за год число организаций уменьшилось почти на 10 тысяч, следует из данных Самарастата. Так, на 1 октября 2019 г. в регионе было зарегистрировано 101 678 хозяйствующих субъектов, а на ту же дату 2020 г. - 91 703.

Число индивидуальных предпринимателей уменьшилось с 78 444 до 76 819.

Наихудшая динамика наблюдается в Самаре, где из 57 364 организаций осталось 50 535, и в Тольятти — 24 649 из 26 672.

По количеству ликвидированных и зарегистрированных организаций приводится статистика лишь с января 2020 года. За это время было закрыто 11 642 организаций, открыто — 5 214.

5 094 из ликвидированных организаций занимались торговлей и ремонтом автотранспорта, 1768 — строительством, 892 — транспортировкой и хранением, 814 — обрабатывающими производствами.

Было ликвидировано 539 организаций, находящихся в иностранной собственности — около половины из представленных в регионе, а открылась лишь 21.

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