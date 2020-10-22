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Кино Культура

"Мягкий кинотеатр" покажет байопик "Доктор Лиза"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 октября в прокат выходит пронзительный байопик "Доктор Лиза" о враче и общественном деятеле Елизавете Глинке (16+). Одними из первых вы сможете посмотреть фильм в Мягком кинотеатре.

Один день из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы "Справедливая помощь" принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru.

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