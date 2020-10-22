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Внешнеторговый оборот Самарской области просел на 14%

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Внешнеторговый оборот Самарской области в первом полугодии 2020 г. составил $2,9 млрд или 86,4% к уровню этого же периода прошлого года, следует из данных Самарастата.

Экспорт составил $1,94 млрд (87,6%), импорт — $967 млн (84,0%).

В страны СНГ было экспортировано товаров на $573 млн, в страны дальнего зарубежья — $1,36 млрд. Импорт из стран СНГ составил $95 млн, из дальнего зарубежья — $872 млн.

Основными партнерами региона выступают Монголия - оборот в $323,9 млн (все экспорт), Китай - $258 млн (172 из них импорт) и Казахстан - $196,4 млн (179 из них экспорт).

Экспортирует Самарская область продукцию химпрома ($646,2 млн), минеральные продукты ($620,9 млн), машины и оборудование ($262,9 млн), а также продтовары и сельхозсырье ($205,7 млн).

Основная доля импорта приходится на машины и оборудование ($553,6 млн), металлы и изделия из них ($156,6 млн), а также продукцию химпрома ($152,8 млн).

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