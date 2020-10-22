Маржа 600%: обанкроченный завод "Рейд" выставлен на продажу

На продажу за 350 млн руб. выставлен земельный участок площадью 95,18 тыс. кв. м под бывшим оборонным заводом "Рейд-1" на ул. Неверова, 39 в Самаре. Объявление опубликовано на сайте Avito.ru. В нем указывается, что на участке расположено административное здание площадью 3,62 тыс. кв. м, трансформаторная подстанция (147,9 кв. м), а также имеются инженерные коммуникации.

"Права собственника на объект в настоящее время оформляются в судебном порядке", — уточняется в объявлении и добавляется, что законность требований о признании собственности уже подтверждена решением Челябинского УФАС.

Участок позиционируется как предназначенный под застройку многоквартирными домами.

Напомним, ЗАО "Рейд-1" — правопреемник обанкротившегося ФГУП "Завод "Рейд", специализировавшегося на производстве продукции военного назначения. Процедура банкротства "Рейд-1" была инициирована еще в конце 2011 года.

Основным активом предприятия является земельный участок на ул. Неверова и находящиеся на нем производственные корпуса. В августе текущего года были проведены торги, на которых это имущество выставлялось на продажу. Торги проводились путем публичного предложения с постепенным снижением цены. Начальная стоимость активов была установлена в размере 311,99 млн руб., минимальная могла достичь 6,23 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Победителем торгов была признана Ольга Шаповалова, которую СМИ называют родственницей известного бизнесмена Алексея Шаповалова. Она сделала предложение о покупке этого имущества за 49,9 млн рублей. 19 августа с ней был заключен договор купли-продажи.

Однако впоследствии адвокат Сергей Тучин и ИП Арарата Назаретяна обратились в Арбитражный суд Самарской области с требованием о признании недействительными протокола результатов этих торгов, а также протокола о не допуске заявки Тучина на участие в них. Также заявители просят признать Сергея Тучина победителем торгов (он предложил сумму — 51,7 млн руб.), признать недействительным договор купли-продажи, заключенный с Ольгой Шаповолавой и прекратить в Едином государственном реестре недвижимости ее права на спорное имущество.

Решение судом по этому заявлению пока не принято, но он удовлетворил другое требование тех же заявителей — о наложении ареста на это имущество до решения вопроса по основному спору.

Параллельно с этим Арарат Назаретян и Сергей Тучин обратились с заявлением в УФАС по Челябинской области с жалобой на незаконные действия организатора торгов по продаже имущества "Рейд-1". Истцы были не допущены к торгам в связи с тем, что якобы не внесли залог в установленные сроки, при этом сами они утверждают, что сделали это и предоставляют подтверждающие это выписки из банков.

Антимонопольная служба в итоге признала жалобу обоснованной и усмотрела в действиях организатора торгов нарушения. Однако ведомство решило никаких предписаний об устранении выявленных нарушений не выдавать, сославшись на то, что договор купли-продажи уже заключен.

Таким образом, выставленный на продажу земельный участок с находящимися на нем объектами недвижимости в настоящее время находится под арестом.

Продажей земельного участка "Рейд-1" занимается ООО "СРК". Ее гендиректор Сергей Абросимов в беседе с Волга Ньюс заметил: "Ситуация спорная, и об этом написано в самом объявлении. Понятно, что объект находится в процессе оформления".

Также он пояснил, что пока компания занимается лишь поиском потенциальных покупателей и не скрывает от них текущих сложностей с оформлением объекта. "Договор купли-продажи возможно будет оформить только после того, как завершится процедура оформления. Сейчас мы потенциальному покупателю ничего в этом вопросе предложить не сможем", — пояснил он. При этом уточнять, от имени какого именно потенциального владельца спорного имущества он ищет покупателей, Сергей Абросимов отказался.

Сергей Тучин также заявил, что не может комментировать информацию об объявлении о продаже имущества и о том, чья это была инициатива. Он лишь заметил, что вполне ясно — сделка не может быть совершена до судебного акта. "Там и написано, что дело находится в суде", — добавил он.

Также Тучин заметил: "За Назаретяном должны признать результаты этих торгов. Уже Челябинское УФАС подтвердило это". А то, что УФАС не стало выдавать предписаний в связи с заключенным договором купли-продажи, по мнению Сергея Тучина, не помешает суду вынести решение. "Закон на стороне Назаретяна", — убежден адвокат.

По данным ИАС Seldon Basis, Арарат Назаретян является совладельцем 13 компаний, среди которых ООО "Строй-Пласт" (оптовая торговля автодеталями, узлами и принадлежностями), ООО "Оборудование и оснастка" (аренда и лизинг машин и оборудования промышленного и научного назначения), ООО "Глобус-пластик" (оптовая торговля автодеталями), ООО "Кампласт-Т" (производство прочих пластмассовых изделий), ООО "Кампласт-Тольятти" (аренда и управление недвижимым имуществом), ООО "Кампласт Монолит Строй" (производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве). Также ему принадлежит сызранские ООО "Сызраньпромстрой", занимающееся строительством, ООО "Каскад" (гостиница), химчистка и другие компании.