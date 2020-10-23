"Лада" в гостях проиграла "Нефтянику" - 1:3

Тольяттинский ХК "Лада" на выезде уступил "Нефтянику" - 1:3.

Первое же удаление в составе хозяев в дебюте игры реализовал Андрей Белозеров — 0:1.

Но, развить свой успех тольяттинцы не смогли. "Нефтяник" быстро отыгрался благодаря шайбе экс-ладовца Игоря Угольникова (1:1), а под занавес периода Ярослав Альшевский вывел хозяев вперед (2:1).

Спустя 13 секунд после начала второго периода Михаил Мокин установил, как выяснилось позже, окончательный результат — 3:1 в пользу "Нефтяника".

На 57-й минуте волжане получили право на буллит, но переиграть Рафаэля Хакимова Алексей Мастрюков не смог.