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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Два самарских спутника для создания 3D-модели Земли запустят в 2023 году

МОСКВА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Запуск спутников "Аист-2Т-1" и "Аист-2Т-2" для стереоскопической съемки Земли, созданием которых занимается самарский РКЦ "Прогресс", запланирован на 2023 г., сообщает tass.ru со ссылкой на генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

В октябре заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Роскосмоса Валерий Заичко заявлял, что госкорпорация планирует к 2022 г. запустить два спутника "Аист-2Т", чтобы с 2023 г. приступить к формированию модели Земли. О планах по запуску этих спутников в конце 2022 г. также ранее сообщал генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Напомним, создание спутников обойдется Роскосмосу в 2,179 млрд рублей.

Аппараты будут летать с помощью данных навигационных систем "ГЛОНАСС" и GPS, при этом в случае необходимости смогут отключиться от разработанной в США системы. Камеры спутников должны будут позволять различать объекты до 1,2 метра в полосе захвата не менее 30 км.

Спутники планируется запустить на солнечно-синхронную орбиту при помощи ракеты "Союз-2" с космодрома Восточный. Рабочей орбитой будет считаться высота в 400 км, но при необходимости она может снижаться до 350 км и увеличиваться до 500.

Срок штатной работы спутников в космосе рассчитан на пять лет, однако запас топлива в его двигателях должен будет обеспечить работу на протяжении семи лет.

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