РКЦ "Прогресс" к концу 2022 г. изготовит два спутника дистанционного зондирования Земли

Два спутника дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т", способные проводить объемную съемку земной поверхности, изготовят по заказу "Роскосмоса" в самарском ракетно-космическим центре "Прогресс" к 2022 г. , пишет militarynews.ru.

"Прогресс" в ноябре 2022 г. должен передать заказчику два малых космических аппарата "Аист-2Т". Они позволят производить стереометрическую, объемную, съемки поверхности Земли. Данные со спутников планируется использовать для создания базы 3D-изображений земной поверхности, мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Создание спутников обойдется госкорпорации в 2, 179 млрд рублей.

Аппараты будут летать с помощью данных навигационных систем "ГЛОНАСС" и GPS, при этом в случае необходимости, аппараты смогут отключиться от разработанной в США системы. Камеры аппарата должны будут позволять различать объекты до 1,2 метра в полосе захвата не менее 30 км.

Спутники планируется запустить на солнечно-синхронную орбиту при помощи ракеты "Союз-2" с космодрома "Восточный". Рабочей орбитой будет считаться высота в 400 км, но при необходимости она может снижаться до 350 км и увеличиваться до 500.

Срок штатной работы спутников в космосе рассчитан на пять лет, однако запас топлива в его двигателях должен будет обеспечить работу на протяжении семи лет.