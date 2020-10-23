Идеальные выходные в Самаре: как организовать незабываемый мини-отпуск в России

Нынешний год заметно скорректировал жизнь людей. Существенно изменились привычные графики и форматы как работы, так и отдыха. Страны закрыли свои границы. В результате россияне стали по-другому смотреть на свое государство. На карте России удается находить много мест, которые не уступают по красоте и интересу известным туристическим брендам.

Например, в Самарской области практически все самое известное связано с названием "Жигули". Начиная со знаменитого и самого массового советского автомобиля и заканчивая сортом пива. А еще есть Жигулевский заповедник, о котором не знают широкие туристические массы, но который точно стоит посмотреть.

Туда и отправились журналисты volga.news, выбрав для путешествия машину в сервисе подписки на автомобиль и аренды Hyundai Mobility. Кстати, уже саму дорогу, проходящую по заповеднику, можно считать достопримечательностью. Это асфальтированный горный серпантин, построенный в свое время пленными немцами. По словам экспертов, она сделана с немецкой же педантичной аккуратностью и очень качественно.

В Жигулях, как проще называют эту местность, находится Стрельная гора, являющаяся самой высокой открытой вершиной — 351 метр над уровнем моря. Отсюда открывается замечательная панорама на Волгу. С высоты хорошо видны волжские острова, Жигулевская горная гряда и плотина Жигулевской ГЭС. С узкого гребня Стрельной горы вниз спускаются почти вертикальные склоны. Скалы, которые природа "вытянула" в виде узкого мостика, названы "Чeртов мост". Главный Жигулевский хребет окружен сложным лабиринтом оврагов-каньонов.

Природа Жигулей интересна и разнообразна. Помимо традиционных в России животных, таких как — лось или кабан, в Жигулевском биосферном заповеднике огромное количество видов летучих мышей. Это место является одной из главных в Европе зимовок этих животных, облюбовавших старые заброшенные штольни. Их число доходит до 30 тысяч.

Еще каменистые степи Жигулей облюбовали для массовой зимовки божьи коровки. А в лиственном лесу находится настоящий "муравьиный городок", в котором на небольшой площади сосредоточено более полутора сотен больших гнезд рыжих лесных муравьев.

Большое значение имеет растительный мир заповедника, где находится около тысячи представителей флоры.

От Самары до Жигулевского заповедника около 150 километров, и, конечно, преодолеть такое расстояние лучше на автомобиле. Например, взять его в сервисе подписки на автомобиль и аренды Hyundai Mobility. После езды по трассе М5 нужно повернуть на дорогу Жигулевск — Ширяево, а затем проехать до села Зольное. После указателя "Стрельная гора" на КПП Зольненского лесничества необходимо зарегистрироваться и приобрести входной билет. После чего еще необходимо проехать 12 километров до парковки.

В самом заповеднике отелей нет, но они есть недалеко от него в большом городе Тольятти, либо можно вернуться в Самару. При наличии машины — это не расстояние.

Выбираем трансфер

Туризм по России приятнее всего на машине. Авто должно быть вместительным, в идеальном техническом состоянии и богатой комплектации. Последняя позволяет путешествовать с комфортом. Здесь имеется в виду кондиционер, подогрев сидений, встроенный навигатор и другие приятные "мелочи".

В государствах Европы сегодня в тренде сервисы, которые предлагают машины по онлайн-подписке. Так, в 2019 году эта мода дошла и до России. Бренд Hyundai открыл сервис Hyundai Mobility. Транспорт в нем представлен в отличной комплектации. Все автомобили обслуживаются в официальных дилерских центрах. Такие сервисы создают для тех, кому автомобиль нужен на пару суток или кто желает пользоваться машиной в режиме 24/7 долгое время, но не хочет заниматься ее техническим и прочим обслуживанием. В цену подписки водит получение человеком на необходимый период от дня до года хорошо укомплектованного автомобиля и в идеальном состоянии. Тут отсутствует первый взнос и залог, а для регистрации достаточно паспорта и прав.

Сервис освобождает пользователя от уплаты транспортного налога, техосмотра, покупки КАСКО и ОСАГО, техобслуживания, ремонта и тому подобного — все это уже включено в цену. Путешественнику надо лишь платить за бензин и парковку. Все остальные расходы сервис берет на себя.

Отметим, что вместе с машиной человек получает право пользоваться помощью круглосуточной службы поддержки — от замены проколотой покрышки, дозаправки на пустом шоссе, если авто в силу каких-то причин "обсохло", и заканчивая оформлением ДТП, если таковое произойдет. Для путешественников такой набор услуг переоценить трудно.

Оформление подписки происходит быстро. Заказ услуги доступен в мобильном приложении Hyundai Mobility. После одобрения регистрации клиенту надо выбирать время и дату, когда бы он хотел получить транспортное средство. Машину можно забрать на парковке официального дилера в своем городе. Заказывая автомобиль на срок от одного дня человек получает его уже через четыре часа, а при заказе больше чем на месяц — через два дня. Далее он может спокойно ездить по всей стране и даже выезжать за границу в поисках уникальных мест. Поездка проходит с максимальным комфортом, который дает машина надежной марки.

Отпуск с проектом "Километры"

А те, кто планирует потратить на путешествие не одни выходные, а целый отпуск, могут познакомиться с проектом Hyundai Mobility "КИЛОМЕТРЫ". Его участники проехали на автомобиле по российским регионам. Проект стал настоящим путеводителем для всех, кто хочет побывать в необычных местах, и проводником "нетрадиционного туризма" в России. Ведь на машине можно смотреть не только на известные достопримечательности, но и съездить в места съемок знаменитых кинолент или заняться "гастрономическим туризмом". А продумать свое уникальное путешествие по России поможет сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility, география которого уже насчитывает 17 городов нашей страны.