16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" повторно проиграла "Омским ястребам" - 0:6 ХК "Лада" проиграл в гостях "Ижстали" В ХК "Лада" командирован нападающий Семен Кизимов Защитник "Лады" вызван в сборную России "Ладья" проиграла "Омским ястребам" - 3:5

Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл в гостях "Ижстали"

ИЖЕВСК. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинский ХК "Лада" проиграл в Ижевске "Ижстали" - 2:3.

На 5-й минуте тольяттинцы получили преимущество в двух игроков, которое использовал Никита Свинцицкий (0:1). В середине периода Михаил Абрамов увеличил счет — 0:2.

После перерыва хозяева довольно быстро выровняли игру, а затем — счет. Сначала Дмитрий Ермошенко реализовал большинство, а затем Евгений Орлов забросил вторую шайбу в ворота Романа Смирягина (2:2).

В концовке второго периода "Лада" получила численное преимущество на 5 минут после удаления Константина Рыжова, но использовать его не смогла.

Ижевская команда на 48-й минуте вышла вперед: бросок игрока хозяев Смирягин отбил, но Кирилл Афанасьев добил шайбу в сетку — 3:2.

Вскоре Павел Здунов выкатился один на один с Арсением Ахметовым, но переиграть вратаря "Ижстали" не сумел.

Счет 3:2 не изменился до финальной сирены, несмотря на замену тольяттинцами вратаря полевым игроком.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1