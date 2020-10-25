ХК "Лада" проиграл в гостях "Ижстали"

Тольяттинский ХК "Лада" проиграл в Ижевске "Ижстали" - 2:3.

На 5-й минуте тольяттинцы получили преимущество в двух игроков, которое использовал Никита Свинцицкий (0:1). В середине периода Михаил Абрамов увеличил счет — 0:2.

После перерыва хозяева довольно быстро выровняли игру, а затем — счет. Сначала Дмитрий Ермошенко реализовал большинство, а затем Евгений Орлов забросил вторую шайбу в ворота Романа Смирягина (2:2).

В концовке второго периода "Лада" получила численное преимущество на 5 минут после удаления Константина Рыжова, но использовать его не смогла.

Ижевская команда на 48-й минуте вышла вперед: бросок игрока хозяев Смирягин отбил, но Кирилл Афанасьев добил шайбу в сетку — 3:2.

Вскоре Павел Здунов выкатился один на один с Арсением Ахметовым, но переиграть вратаря "Ижстали" не сумел.

Счет 3:2 не изменился до финальной сирены, несмотря на замену тольяттинцами вратаря полевым игроком.