"Ладья" повторно проиграла "Омским ястребам" - 0:6

Во втором матче с "Омскими ястребами" "Ладья" вновь уступила.

К середине стартового периода сибиряки забросили три шайбы в ворота "Ладьи". В дальнейшем "ястребы" развили свой успех и довели матч до уверенной победы — 6:0.