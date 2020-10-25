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Хоккей Спорт

"Ладья" повторно проиграла "Омским ястребам" - 0:6

ОМСК. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во втором матче с "Омскими ястребами" "Ладья" вновь уступила.

К середине стартового периода сибиряки забросили три шайбы в ворота "Ладьи". В дальнейшем "ястребы" развили свой успех и довели матч до уверенной победы — 6:0.

 

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